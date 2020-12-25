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В стране и мире

Засмотревшегося на декольте министра российского депутата проверят

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Спикер Государственного собрания Якутии Петр Гоголев поручил провести проверку депутата Петра Аммосова (КПРФ), который во время пленарного заседания парламента засмотрелся на декольте министра. Об этом сообщил пресс-секретарь Госсобрания Якутии Чокуур Гаврильев на своей странице в Facebook.

Гаврильев уточнил, что Аммосова проверят на нарушение Положения о депутатской этике. Он указал, что участники пленарного заседания должны придерживаться регламента, не вправе комментировать выступления других депутатов и высказывать оценочные суждения в их отношении. «Депутат в первую очередь сам должен проявлять вежливость, тактичность и уважение к лицам, присутствующим на заседании», — говорится в сообщении.

Председатель республиканского комитета КПРФ Виктор Губарев рассказал, что партия оценит поведение Аммосова, но речь о его исключении не идет, передает РИА Новости.

24 декабря Аммосов отчитал министра предпринимательства, торговли и туризма Якутии Ирину Высоких за открытую одежду из-за ее декольте. Аммосов заявил, что во время выступления Высоких не слушал ее, а смотрел на открытую часть ее тела. Министр в ответ заявила, что не намерена обсуждать свой внешний вид.

Депутат отказался извиняться перед Высоких, так как не увидел ничего оскорбительного в своих словах, пишет «Газета.Ru». Аммосов заявил, что не высказывал претензии лично ей, а лишь «хотел обратить внимание руководства на этику госслужащего». Он уточнил, что это не первый его конфликт с Высоких — несколько лет назад он произошел из-за предложенного проекта о разрешении на продажу слабоалкогольных напитков.

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Источник — lenta.ru
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Гость||

penzainform.ru писал(a):

24 декабря Аммосов отчитал министра предпринимательства, торговли и туризма Якутии Ирину Высоких за открытую одежду из-за ее декольте.
Нормальное у телки декольте, чего гонит депутат озабоченый.

Гость||

а чо такого то? ну посмотрел, и что? она же сама свои дыньки выставляет, а потом обсуждать отказывается

Гость||

Нормальные сиськи.

Гость||

Да нормальный верез у нее на топе, на декольте не особо похож. Просто придраться не к чему было, видимо.

Гость||

Пипец! Где там дяденька - моралист декольте увидел глубокое?! Спикеришка вообще учудил: будет доложено вашему руководству...НЕ МУЖИКИ!

Гость||

ПИ!!! Заголовок без знаков это - полный "Собачка крашеная"!!!

Гость||

Согласен с вами ,это не в какие рамки уже не лезет !!! Такие безграмотные дебилы , только в ПИ !

Гость||

Гость писал(a):

Да нормальный верез у нее на топе, на декольте не особо похож. Просто придраться не к чему было, видимо.
Приятней будит когда гос. служащие на публичные выступления придут в бикини!!!

Гость||

Гость писал(a):

Приятней будит когда гос. служащие на публичные выступления придут в бикини!!!
Будет , через букву Е пишется !В ПИ иди на работу , возьмут !

Гость||

Гость писал(a):

Будет , через букву Е пишется !В ПИ иди на работу , возьмут !
Когда коту делать нечего, он вылизывает СВОЁ. "Редактор" у других.

Имя: Гость
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