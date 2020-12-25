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В стране и мире

Названы регионы России с самыми пьющими мужчинами

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В России 75,3 процента мужчин пьют алкоголь свыше установленной нормы в 168 граммов в неделю в пересчете на этанол, следует из данных Росстата за 2019 год. Информацию об этом публикует NEWS.ru.

В ведомстве назвали регионы, где больше всего пьющих россиян: Чукотский автономный округ (22,6 процента), Архангельская область (16,3), Хабаровский край (14,6), Еврейская автономная (14) и Новгородская (14) области.

Меньше всего мужчин, злоупотребляющих спиртным, в Чечне (0), Дагестане (0,5), Северной Осетии (0,9), Тыве (1,2), Ханты-Мансийском автономном округе (1,2) и Севастополе (1,2).

Как объяснил клинический психолог Валентин Денисов-Мельников, лидерство Чукотки может быть связано с климатом в регионе, тяжелой работой и желанием согреться.

Специалист добавил, что мужчины пьют спиртное не только когда им плохо, но и в хорошем состоянии, либо общаются с его помощью в компании. Часто причиной может стать воспитание в семье и злоупотребление алкоголем со стороны родителей, либо желание понравиться девушкам в подростковом возрасте. «Плюс, это самый легкий путь решения психологических проблем для мужчин», — сказал Денисов-Мельников.

В Росстате уточнили, что доля женщин среди населения, пьющего выше нормы, составляет около четверти. Россиянки более ответственны, у них есть дети, которых надо воспитывать. Денисов-Мельников отметил, что женщинам проще обсудить негативные события с подругами.

Ранее в Росстате назвали регионы России с самыми пьющими женщинами. Больше всего их выявили в Еврейской автономной области (9,3 процента). Далее следуют Чукотский автономный округ (8,8), Архангельская область (6,1), Хабаровский край (6) и Мурманская область (4,8). Меньше всего — в Ингушетии (0 процентов), Кабардино-Балкарии (0,1), Калужской и Тамбовской областях (0,2) и Северной Осетии (0,3).

Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.

Источник — lenta.ru
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Гость||

Вроде сайт про новости в Пензе, но в статье ни слова про наш город

Гость||

А про пьющих женщин где?

Гость||

Тыве (1,2) ДА ТАМ ВООБЩЕ ВСЕ НЕ ПРОСЫХАЮТ КТО ПОДСЧЕТЫ ТО ВЕЛ? ДУРАЧЕК?

Гость||

А говорили что раша уже не пьёт...

Гость||

Это еще спорно,кто на почетное место метит.А если всяки максимки,окномои,горилки,лечебно-профилактические жидкости и прочее просчитать.

Гость||

Организм должен бороться с холодом, а не с алкоголем. Согреться они решили...

Имя: Гость
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