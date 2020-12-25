Названа новая минимальная цена пачки сигарет в России

25.12.2020 | 17:33

В России минимальная цена пачки сигарет после принятия нового закона составит примерно 106 рублей. Об этом заявил зампред комитета Совета Федерации по социальной политике Валерий Рязанский. Его слова приводит ТАСС.

Новые нормы должны вступить в силу 1 апреля. Переходный период продлится три месяца, за это время можно будет успеть продать купленные ранее сигареты по другой цене.

Она должна быть не ниже максимальной среди тех, что оказались ниже новой минимальной, но при этом не ниже минимальной, действующей в момент реализации.

Накануне член координационного совета по борьбе против табака при Минздраве Виктор Зыков объяснил, что новые запреты и ограничения для курильщиков, вступающие в силу в России с 1 января 2021 года, приняты в их же интересах.

Речь идет о курении на объектах здравоохранения, образования, транспорта, торговли, на складах и базах, в хлебоприемных пунктах, злаковых массивах, на сенокосе, в местах добычи, переработки и хранения легковоспламеняющихся и горючих жидкостей и газов, на производстве взрывчатых веществ, взрывопожароопасных и пожароопасных участках.

Ранее Совет Федерации одобрил повышение акцизов на табак, сигареты, табачную продукцию, электронные сигареты на 20 процентов. Таким образом законодатели решили пополнить федеральный бюджет.