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В стране и мире

Названа новая минимальная цена пачки сигарет в России

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В России минимальная цена пачки сигарет после принятия нового закона составит примерно 106 рублей. Об этом заявил зампред комитета Совета Федерации по социальной политике Валерий Рязанский. Его слова приводит ТАСС.

Новые нормы должны вступить в силу 1 апреля. Переходный период продлится три месяца, за это время можно будет успеть продать купленные ранее сигареты по другой цене.

Она должна быть не ниже максимальной среди тех, что оказались ниже новой минимальной, но при этом не ниже минимальной, действующей в момент реализации.

Накануне член координационного совета по борьбе против табака при Минздраве Виктор Зыков объяснил, что новые запреты и ограничения для курильщиков, вступающие в силу в России с 1 января 2021 года, приняты в их же интересах.

Речь идет о курении на объектах здравоохранения, образования, транспорта, торговли, на складах и базах, в хлебоприемных пунктах, злаковых массивах, на сенокосе, в местах добычи, переработки и хранения легковоспламеняющихся и горючих жидкостей и газов, на производстве взрывчатых веществ, взрывопожароопасных и пожароопасных участках.

Ранее Совет Федерации одобрил повышение акцизов на табак, сигареты, табачную продукцию, электронные сигареты на 20 процентов. Таким образом законодатели решили пополнить федеральный бюджет.

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Источник — lenta.ru
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Гость||

Безакциз рулит-50%...наше государство незаслужило таких цен на сижки за кровные денежки народа...

Гость||

Это уже по Жванецкому, вчера раки по 3рубля, но мелкие, сегодня по 5рублей, но просто звери, а днях мужик жабу предлагал за рубль, ну оооочень зелёная.

Гость||

Ах, уехали, Утоды!

penzainform.ru писал(a):

Виктор Зыков объяснил, что новые запреты и ограничения для курильщиков, вступающие в силу в России с 1 января 2021 года, приняты в их же интересах.
Этот, особенно уехавший Утод!...

Гость||

Когда курил Сталин, проблем с курением в России не было...

Гость||

Ну так , трубку набьёт герцоговиной флор и сидит попыхивает , все втягивают дымок, хороший запах товарищ Сталин. А ви товарищ Конев по моему не курите, не курим, верно товарищ Сталин, но в табаках разбираемся ...

Гость||

Гость писал(a):

Когда курил Сталин, проблем с курением в России не было...
Тогда табак был настоящим, а не как сейчас химия сплошная.

Гость||

Гость писал(a):

Тогда табак был настоящим,
а сейчас ерунда какая то

Гость||

Надо сделать 1000р за пачку. Справедливая цена для любителей травить себя и окружающих

Гость||

Ну знаете, курильщикам 1000р. за пачку сигарет , ну а вам пачку масла 180гр. пальмового разумеется за 2000р. Все довольны, все смеются, Силуанов доходы подсчитывает в казне и радуется ..

Имя: Гость
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