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В стране и мире

В России запретили продажу зеленой картошки и утиных яиц

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Роспотребнадзор утвердил новые правила работы магазинов и рынков, продающих пищевую продукцию. Соответствующее постановление главного санитарного врача России Анны Поповой опубликовано на интернет-портале правовой информации.

Согласно документу, продавцам запрещается реализовывать деформированные консервы и банки «с признаками бомбажа», а также продукты с истекшим сроком годности. Помимо этого, накладывается запрет на продажу позеленевших клубней картофеля.

В новых санитарно-эпидемиологических правилах содержится запрет на торговлю повторно размороженной и замороженной продукцией. Также запрещается продажа непотрошеной птицы, кроме дичи, яиц с дефектами, утиных и гусиных яиц. СанПины запрещают реализацию бахчевых культур частями и с надрезами.

Новые правила вступят в силу с 1 января 2021 года.

Ранее Роспотребнадзор предложил уничтожать без предварительной экспертизы опасные для жизни и здоровья человека продукты, происхождение которых неизвестно и на которых нет маркировки. Предполагается, что новый порядок вступит в силу с 2021 года. По нему все пищевые продукты неустановленного происхождения, а также содержащие опасные для человека примеси, подлежат уничтожению.

Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.

Источник — lenta.ru
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Гость||

А у нас везде только зеленый картофель продают и на рынке и в магазинах , уже лет 5 !!!!

Гость||

скоро я так понимаю наступит запрет самих россиян.

только вопрос когда?

Гость||

интересно, а как продать тыкву в 10 кг? Кто её купит целиком? А вот 1-2 кг можно за раз запечь.

Гость||

а почему зелёную картошку нельзя?

Гость||

Гость писал(a):

а почему зелёную картошку нельзя?
Ядовитая она.

Гость||

Яд голимый , даже если зелень срезать ! Причем имеет свойства накапливаться в организме !

Гость||

Гость писал(a):

Яд голимый , даже если зелень срезать ! Причем имеет свойства накапливаться в организме !
рак к стати солонином лечат.

тренирует и запускает иммунную систему.

Гость||

Можно узнать где такой метод лечения применяют ?

Гость||

Гость писал(a):

Можно узнать где такой метод лечения применяют ?
В дурке. Любой масочник подтвердит

Гость||

penzainform.ru писал(a):

В новых санитарно-эпидемиологических правилах содержится запрет на торговлю повторно размороженной и замороженной продукцией. Также запрещается продажа непотрошеной птицы, кроме дичи, яиц с дефектами, утиных и гусиных яиц. СанПины запрещают реализацию бахчевых культур частями и с надрезами.
а что у нас осталось не запрещенное????

кроме слава самодержцу и его опричников.?

Гость||

а почему утиные и гусиные яйца нельзя есть?

Гость||

Гость писал(a):

Ядовитая она.
для колорадского жука))

Гость||

Гость писал(a):

Можно узнать где такой метод лечения применяют ?
доктор Тищенко когда то в Крыму был. лет тридцать назад.

еще брошура была. знавал тех кому реально помог.

Гость||

Гость писал(a):

а почему утиные и гусиные яйца нельзя есть?
есть можно.

но только при длительной термообработке.

например в выпечке, пирогах ......

в водоплавающих более устойчивы паразиты.

Гость||

Какие паразиты в яйцах?))

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Имя: Гость
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