Супругам вынесли приговор из-за гулявшего на их свадьбе оперативника ФСБ

24.12.2020 | 12:36

В Калининграде суд вынес приговор супругам, обвиненным ФСБ в госизмене после свадьбы, на которой гулял оперативник спецслужбы. Об этом сообщает ТАСС.

Антонина Зимина получила 13 лет колонии общего режима, а ее муж Константин Антонец — 12 лет колонии строгого режима.

Их признали виновными в передаче разведке Латвии секретных данных, связанных с особой экономической зоной Калининграда, а также в раскрытии личности оперативника калининградского управления ФСБ Максима Денисенко — приятеля Антонины, который был гостем у нее на свадьбе в 2015 году.

Супруги своей вины не признали.

Антонина Зимина — специалист международных отношений. Долгое время сотрудничала с фондом Горчакова, от которого неоднократно ездила на конференции в Прибалтику, участвовала в круглых столах, выступала с лекциями про политику России.

Константин Антонец — юрист. По версии следствия, в 2014 году, работая в отделе министерства экономики Калининграда, он получил доступ к «секретному документу» и спустя год вместе с Антониной вывез бумаги за границу.

Ранее сообщалось, что в ходе прений прокурор, представляющий гособвинение, просил суд приговорить Зимину к 14 годам, а Антонца — к 13 годам.