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В стране и мире

Супругам вынесли приговор из-за гулявшего на их свадьбе оперативника ФСБ

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В Калининграде суд вынес приговор супругам, обвиненным ФСБ в госизмене после свадьбы, на которой гулял оперативник спецслужбы. Об этом сообщает ТАСС.

Антонина Зимина получила 13 лет колонии общего режима, а ее муж Константин Антонец — 12 лет колонии строгого режима.

Их признали виновными в передаче разведке Латвии секретных данных, связанных с особой экономической зоной Калининграда, а также в раскрытии личности оперативника калининградского управления ФСБ Максима Денисенко — приятеля Антонины, который был гостем у нее на свадьбе в 2015 году.

Супруги своей вины не признали.

Антонина Зимина — специалист международных отношений. Долгое время сотрудничала с фондом Горчакова, от которого неоднократно ездила на конференции в Прибалтику, участвовала в круглых столах, выступала с лекциями про политику России.

Константин Антонец — юрист. По версии следствия, в 2014 году, работая в отделе министерства экономики Калининграда, он получил доступ к «секретному документу» и спустя год вместе с Антониной вывез бумаги за границу.

Ранее сообщалось, что в ходе прений прокурор, представляющий гособвинение, просил суд приговорить Зимину к 14 годам, а Антонца — к 13 годам.

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Источник — lenta.ru
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Гость||

что за бред?

Гость||

а они в курсе были, что это действующий сотрудник?

Гость||

получается гнать надо в шею всех этих сотрудников со всех общественных мероприятий, как шелудивых псов

Гость||

в общем если знаешь кто сотрудник чего то, значит ты уже потенциально в зоне риска и за тобой могут придти получаеться?????? мало ли что ему покажется, у меня лично таких нет в знакомых и никогда теперь не будеть, узнаю что то подобное убегу подальше от такого человека

Гость||

Так по улице вместе с вертухаем пройдешь и будешь виноват.

Гость||

penzainform.ru писал(a):

Максима Денисенко — приятеля Антонины
какой не осмотрительный поступок.

Гость||

Только вот не совсем понятно, при чем тут эти супруги? Он напоролся до чертиков и стал козырять тем, что он сотрудник.

Гость||

Вообщем кто-то будет опиваться а виноваты будут другие . Бредятина . И что это не первое апреля и суд настоящий это не мультик в виде чипполино ? Это и есть суд - официальный орган ? Тогда что называется маразмом ?

Гость||

Маразм! В раше любого можно посадить, только для того чтобы мундир остался чистым...

Гость||

холопы должны бояться!

Д-р Шаффхаузен||

А как так пошел действующий сотрудник на свадьбу к шпионам?

Если он знал что шпионы то он провалил задание засветившись, его следует выгнать и осудить вместе с ними.

Если он не знал что они шпионы, то тем более его следует посадить и выгнать из органов.

Гость||

Что это за бред маразм и сюрреализм!

Гость||

Гость писал(a):

у меня лично таких нет в знакомых и никогда теперь не будеть, узнаю что то подобное убегу подальше от такого человека
поступлю точно так же.

Гость||

на зоне как на зоне.

когда то уже такое было.

дело врачей, дело , военных, дело врагов народа. и вот опять....

раньше ГУЛАГи и Беломор каналы строили, а что будем сегодня?

Гость||

Гость писал(a):

Так по улице вместе с вертухаем пройдешь и будешь виноват.
в свое время за усмешку, возле Лубянки можно было загреметь на пару десыятков лет лагерей.

нынче все возвращается.

каждый строит то к чему склонен и умеет.

печник -печи.

хлебопашец- хлеб,

вертухай зону.

Ключевский- история не учит, история наказывает за ее незнание.

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Имя: Гость
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