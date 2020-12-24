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В стране и мире

Стало известно о похищении из здания МИД России миллиона долларов

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Из главного здания МИД России похитили более миллиона долларов. Предполагаемую похитительницу отпустили на свободу, сообщает телеканал РЕН ТВ.

Преступление было совершено в декабре 2019 года. В Москву из Тегерана пришла посылка — высланная диппочтой коробка с 1,5 миллиона долларов за консульские услуги. Отправить сумму денежным переводом посольство России в Иране не могло из-за санкционного давления США.

В Москве деньги, уложенные в коробку, приняла специалист-эксперт Валютно-финансового департамента (ВФД) МИД России Наталья Агальцова. В день, когда за суммой должна была прийти инкассация, женщина сообщила начальнице, что заболела. Открыв кабинет Агальцовой, сотрудники обнаружили пропажу денег.

На записях с камер наблюдения было видно, как накануне проверки эксперт вышла из своего кабинета с двумя пакетами. На следующий день полиция задержала Агальцову и ее сожителя, Василия Маковоза. На допросе подозреваемая уверяла, что в день получения посылки не стала проверять ее содержимое, а когда ей велели сдать деньги в банк, обнаружила, что в коробке находится не вся сумма. Лишь верхний ряд купюр был номиналом в 100 долларов. Все остальные — в один доллар.

Испугавшись тюрьмы Агальцова сначала якобы хотела покрыть недосдачу за счет кредита и собственных сбережений в виде 200 тысяч долларов, а когда поняла, что ничего не выйдет, решила покончить с собой, однако попытка оказалась неудачной.

Василий Маковоз на допросе заявил, что женщина пришла домой с пачкой денег (якобы накоплениями Агальцовой) и заявила, что у нее проблемы на работе. Деньги она велела спрятать — 149 тысяч долларов оперативники нашли в сейфе у соседа пары. Вскоре из соучастника преступления Маковоз превратился в свидетеля и был отпущен.

18 сентября 2020 года уголовное дело переквалифицировали со статьи 158 («Кража») на статью 160 («Присвоение или растрата») УК РФ, а Агальцову отпустили под подписку о невыезде. По словам источника телеканала, Агальцова уверена, что получит условный срок.

Установить, где находятся деньги, принадлежащие МИД России, до сих пор не удалось.

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Источник — lenta.ru
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Гость||

Миллион зелёных сперла и подписка о невыезде с перспективой на условный срок.Фемида шутит.

Гость||

Гость писал(a):

Миллион зелёных сперла и подписка о невыезде с перспективой на условный срок.Фемида шутит.
гляди,потом вообще наградят

Гость||

мутная история

Гость||

penzainform.ru писал(a):

Установить, где находятся деньги, принадлежащие МИД России, до сих пор не удалось.
Воровать здесь, а династически и гедонистически наслаждаться высшими стандартами потребления на Западе — такая форма клептократического бытия требовала активного и далеко не бескорыстного сотрудничества западных элит.

Но опьяненным бешеными деньгами выходцам из питерских подворотен и лубянских кабинетов захотелось, как пушкинской старухе, еще и «геополитического величия» для себя и своих «неодворянских» династий. И потребовали они у американской золотой рыбки не только статуса богатейших людей Запада, но и новой «ялтинской сделки», признающей их властелинами полмира и закрепляющей в их владении целые народы и государства

Киргизам повезло больше, чем русским. У них Бакиев украл всего лишь 4,6 млн долларов, и США возвратили эту мелочевку киргизскому народу демонстративно и торжественно. 25 февраля 2019 года был создан важнейший исторический прецедент. В Бишкеке правительства двух стран подписали совместное заявление «О возврате (репатриации) активов Киргизии, похищенных во время прежнего режима Курманбека Бакиева».

У россиян путиноиды украли 1 000 000 000 000 (один триллион) долларов. И эти огромные активы уже заработали в американской экономике, став её органичным элементом. Возвращать их действительно сложно и болезненно. Но если не возвращать, то всё случившееся с Россией за последние три десятилетия будет восприниматься как гигантская двухходовая комбинация по её ограблению коварными англосаксами. Иная интерпретация просто окажется невозможной.

А.А.Пионтиковский

Гость||

так В Москве давеча украли и барокамеру для тренировки космонавтов

не даром зовут воровской столицей мира.

Гость||

Прокуратура Боснии и Герцеговины (БиГ) начала следствие по делу украинской иконы, которую представитель сербского народа Милорад Додик подарил министру иностранных дел России Сергею Лаврову. Посольство России в БиГ до сих пор не отреагировало на вручение Лаврову украденной украинской позолоченной иконы святого Николая. Лаврову подарили на Балканах 300-летнюю украинскую икону, "найденную" (похищенную из музея)в Луганске. Уже и интерпол занялся проверкой ворованного…

Гость||

penzainform.ru писал(a):

Из главного здания МИД России похитили более миллиона долларов. Предполагаемую похитительницу отпустили на свободу, сообщает телеканал РЕН ТВ.
penzainform.ru писал(a):
Из главного здания МИД России похитили более миллиона долларов. Предполагаемую похитительницу отпустили на свободу, сообщает телеканал РЕН ТВ.
Обычай в Орде такой .

кто у кого сопрет.

Гость||

Не, в большой семье ..этим самым не щёлкай ..

Имя: Гость
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