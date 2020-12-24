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В стране и мире

Госдума ввела запрет на мат в соцсетях

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Госдума приняла в третьем чтении законопроект, который обязывает соцсети находить и блокировать посты с незаконным контентом. Как говорится в итоговом варианте текста, под запрет подпадают и публикации с матом.

Такое указание содержится в поправке, которую внесли в законопроект от 2017 года о регулировании соцсетей депутаты от «Единой России» Александр Хинштейн и Сергей Боярский. Ее добавили ко второму чтению.

Согласно тексту законопроекта, соцсети, которые за сутки посещают более 500 тысяч пользователей из России, будут обязаны лично проводить мониторинг контента. Речь идет о порнографии с несовершеннолетними, данных об изготовлении и использовании наркотиков, способах совершения самоубийства и призывах к нему, рекламе дистанционной продажи алкоголя и интернет-казино. В документе отдельно говорится о запрете на «материалы, содержащие нецензурную брань».

Соцсети при этом также обяжут выявлять информацию с оскорблением органов власти и государственных символов страны, призывы к массовым беспорядкам, экстремизму и участию в несогласованных акциях протеста.

Поправка подразумевает, что владелец социальной сети обязан незамедлительно ограничить доступ к подобному контенту. Для оценки информации владелец может направить запрос в Роскомнадзор, чтобы понять, нужно ли ее блокировать. Реестр соцсетей будет вести Роскомнадзор. Также от признанных соцсетях сайтов будут требовать создать представительство в России. Закон, если будет одобрен Советом Федерации и подписан президентом страны, вступит в силу 1 февраля 2021 года.

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Источник — lenta.ru
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Гость||

penzainform.ru писал(a):

Госдума приняла в третьем чтении законопроект
В связи с новым законопроектом нет ни одного комментария?))))))

Гость||

Гость писал(a):

Госдума приняла в третьем чтении законопроект

В связи с новым законопроектом нет ни одного комментария?))))))

Они все удалены модераторкой.

Гость||

penzainform.ru писал(a):

Александр Хинштейн и Сергей Боярский.
Евреи посягнули на наше достояние.

Гость||

Вот жгут. кто-то помнит чтобы эти депутаты, хоть что-то разрешили населению ? При этом составе Думы, страна стала жить так плохо, как наверно со времён 1917гг не жила.

Нельзя, запрещено, закрыть наказать, самые популярные у партии большинства слова.

Гость||

еще бы написали какие конкретно слова относятся к так называемому мату

Гость||

А трёх этажные маты оставят, а?

Гость||

Из соцсетей повалит народ в Telegram. Слава Богу, там пока свобода слова остается.

Гость||

penzainform.ru писал(a):

Соцсети при этом также обяжут выявлять информацию с оскорблением органов власти и государственных символов страны, призывы к массовым беспорядкам, экстремизму и участию в несогласованных акциях протеста.
Все кто против те вне закона.

Гость||

Где у Хинштейна законопроекты хоть на какое то доброе начало, где?

Гость||

Какая их сущность, такие и законопроекты. Злые они все.

Гость||

Вот, вот злые они все, потому повалит народ в Телеграмм , отдохнуть душой.

Гость||

Гость писал(a):

Все кто против те вне закона
Точно. Все кто осмелится критиковать начальство, сейчас - враг .

Гость писал(a):

Где у Хинштейна законопроекты хоть на какое то доброе начало
Не для того работает. Есть Россия, а есть удобно и хорошо устроившиеся. Им надо защитить свои доходы, всё - "заработанное" с перестройки.

Гость||

Гость писал(a):

Какая их сущность, такие и законопроекты.
Их сущность, как понимаю - шестизначные зарплаты + премии. И гособеспечение к тому же. Им платят не для того чтобы народ лучше жил. А чтобы созданная каста - не жила хуже.

Гость||

У меня одного последние законопроекты, кроме матерных слов, ничего написать не получается?

Гость||

Где законопроекты о помощи недвижимым инвалидам , где копейка , нету? А самим мало, а не по совести живут, на земле мы временно, но там мы вечно, и за всё ответить придётся ..там уже будет не смешно.

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Имя: Гость
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