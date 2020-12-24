Госдума ввела запрет на мат в соцсетях

24.12.2020 | 13:10

Госдума приняла в третьем чтении законопроект, который обязывает соцсети находить и блокировать посты с незаконным контентом. Как говорится в итоговом варианте текста, под запрет подпадают и публикации с матом.

Такое указание содержится в поправке, которую внесли в законопроект от 2017 года о регулировании соцсетей депутаты от «Единой России» Александр Хинштейн и Сергей Боярский. Ее добавили ко второму чтению.

Согласно тексту законопроекта, соцсети, которые за сутки посещают более 500 тысяч пользователей из России, будут обязаны лично проводить мониторинг контента. Речь идет о порнографии с несовершеннолетними, данных об изготовлении и использовании наркотиков, способах совершения самоубийства и призывах к нему, рекламе дистанционной продажи алкоголя и интернет-казино. В документе отдельно говорится о запрете на «материалы, содержащие нецензурную брань».

Соцсети при этом также обяжут выявлять информацию с оскорблением органов власти и государственных символов страны, призывы к массовым беспорядкам, экстремизму и участию в несогласованных акциях протеста.

Поправка подразумевает, что владелец социальной сети обязан незамедлительно ограничить доступ к подобному контенту. Для оценки информации владелец может направить запрос в Роскомнадзор, чтобы понять, нужно ли ее блокировать. Реестр соцсетей будет вести Роскомнадзор. Также от признанных соцсетях сайтов будут требовать создать представительство в России. Закон, если будет одобрен Советом Федерации и подписан президентом страны, вступит в силу 1 февраля 2021 года.