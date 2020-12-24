24.12.2020 | 17:14

Госдума приняла закон о лишении свободы за клевету, максимальное наказание по которому - пять лет тюремного заключения. Об этом сообщается на сайте нижней палаты парламента.

Так, за клевету в интернете грозит наказание в виде штрафа в размере до одного миллиона рублей или лишения свободы сроком до двух лет.

Ужесточается наказание за клевету с использованием своего служебного положения - теперь за это грозит до трех лет колонии или взыскание двух миллионов рублей. За клевету о том, что человек болен опасным для окружающих заболеванием, можно лишиться трех миллионов рублей или свободы - на четыре года.

Максимальное наказание - до пяти лет лишения свободы или пяти миллионов рублей штрафа - предусмотрено за клевету о совершении гражданином преступления сексуального характера и любого другого тяжкого или особо тяжкого преступления.

По действующему законодательству клевета не карается лишением свободы.

Ранее сообщалось, что Госдума ввела штрафы для чиновников за оскорбление россиян. Отмечалось, что отличившиеся муниципальные или госслужащие могут лишиться права замещения должности на срок до года. За повторное нарушение период дисквалификации увеличивается до двух лет.