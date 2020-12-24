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В стране и мире

Госдума приняла закон о лишении свободы за клевету

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Госдума приняла закон о лишении свободы за клевету, максимальное наказание по которому - пять лет тюремного заключения. Об этом сообщается на сайте нижней палаты парламента.

Так, за клевету в интернете грозит наказание в виде штрафа в размере до одного миллиона рублей или лишения свободы сроком до двух лет.

Ужесточается наказание за клевету с использованием своего служебного положения - теперь за это грозит до трех лет колонии или взыскание двух миллионов рублей. За клевету о том, что человек болен опасным для окружающих заболеванием, можно лишиться трех миллионов рублей или свободы - на четыре года.

Максимальное наказание - до пяти лет лишения свободы или пяти миллионов рублей штрафа - предусмотрено за клевету о совершении гражданином преступления сексуального характера и любого другого тяжкого или особо тяжкого преступления.

По действующему законодательству клевета не карается лишением свободы.

Ранее сообщалось, что Госдума ввела штрафы для чиновников за оскорбление россиян. Отмечалось, что отличившиеся муниципальные или госслужащие могут лишиться права замещения должности на срок до года. За повторное нарушение период дисквалификации увеличивается до двух лет.

Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.

Источник — lenta.ru
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Гость||

А за невыполненные обещания какое наказание?

Гость||

penzainform.ru писал(a):

Максимальное наказание - до пяти лет лишения свободы или пяти миллионов рублей штрафа - предусмотрено за клевету о совершении гражданином преступления сексуального характера и любого другого тяжкого или особо тяжкого преступления.
В общем если теперь тебя кто-то изнасилует, но ты не сможешь доказать вину насильника, то сам отправишься на 5 лет. Интересно хоть в какой-нибудь стране, ну разве что кроме КНДР подобные законы существуют?

Гость||

Гость писал(a):

А за невыполненные обещания какое наказание?

Беседа, что так, мол, нельзя.

Гость||

Гость писал(a):

если теперь тебя кто-то изнасилует, но ты не сможешь доказать вину насильника, то сам отправишься на 5 лет. Интересно хоть в какой-нибудь стране, ну разве что кроме КНДР подобные законы существуют?
Не оскорбляйте КНДР, там вряд ли есть такие законы.

Всё, теперь депутаны имеют полное право наказывать тех, кто сказал что у нас высокие цены и инфляция выше орсстатовских. Всё, все на самоизоляцию. И молчите. Лучше отключите себе интернет.

Гость||

penzainform.ru писал(a):

предусмотрено за клевету о совершении гражданином преступления сексуального характера и любого другого тяжкого или особо тяжкого преступления
У нас по-закону считается как. Человек невиновен, до тех пор пока его виновным не признает суд. Допустим кто-то совершил преступление и у полиции имеются веские доказательства вины человека. Но если полиция арестует подозреваемого и предъявит ему обвинение, то она тут же попадает под статью о клевете, так как на момент ареста суд ещё не признал человека виновным. А значит предъявление ему обвинения считается клеветой.

Гость||

Бедные журналюги желтой прессы) как же они теперь жить то будут)

Гость||

В общем из этого закона получается, что если кто-нибудь кого-нибудь подозревает в преступлении, но потом выясняется, что подозрения не подтвердились, то тот кто подозревал сразу-же может собирать вещи в места не столь отдаленные?

Получается, что если прокурор в суде не смог доказать вину обвиняемого то сразу-же после суда сам должен отправляться в колонию на 2-3 или 5 лет?

Гость||

Гость писал(a):

отправляться в колонию на 2-3 или 5 лет?
за клевету?

Гость||

Гость писал(a):

Бедные журналюги желтой прессы) как же они теперь жить то будут)
Как, как, пойдут наконец то уже работать , производить реальный продукт, хлеб например печь..

Гость||

Куды мы катимся, вот вопрос так вопрос.

Гость||

Думаю Северную Корею хотим догнать и перегнать.

Гость||

Слуги народа усиленно запреты вносят. Наверное под ногами гореть начинает.

Гость||

а за пустые, невыполненные обещания сжигание на костре

Гость||

ну вот

зона нам становится все ближе и ближе.

осталось совсем немного.

а кто то еще сомневался.

правда до сих пор наследники вертухаев надеются что сами не будут в ней баланду.

но надежды могу заверить их напрасны.

диктатура никого не жалеет. в том числе и их создателей.

яркий тому пример судьба Ежова......Берии.

Ягода Г.Г. 10.07.34–26.09.36

Ежов Н.И. 26.09.36–25.11.38

Берия Л.П. 25.11.38–29.12.45

расстреляны как бешеные собаки

Гость||

Гость писал(a):

но надежды могу заверить их напрасны.

диктатура никого не жалеет. в том числе и их создателей.

пусть и так, но их помнят поимённо.

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Имя: Гость
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