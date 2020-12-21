В России зафиксирован новый рекорд по числу заражений коронавирусом за сутки

21.12.2020 | 12:01

Число инфицированных коронавирусом в России за последние сутки увеличилось на 29 350, это новый рекорд. За все время пандемии в России произошло 2 877 727 заражений, сообщается на сайте стопкоронавирус.рф.

Новые случаи выявили во всех регионах страны, кроме Чукотки. Больше всего заболевших за день зарегистрировано в Москве (7797), Петербурге (3752), Подмосковье (1523). Наименьший суточный прирост отмечен в Ненецком автономном округе - два факта заражения.

За сутки вылечились 19 705 пациентов с COVID-19. Суммарно с начала эпидемии поправились 2 295 362 заразившихся.

За последние 24 часа скончались 493 больных. Всего в стране умер 51 351 инфицированный.

Прошлый рекорд по количеству новых заражений за сутки был зафиксирован 6 декабря и составил 29 039.