В России сочли необходимым введение продуктовых карточек для малоимущих

21.12.2020 | 10:57

Глава комиссии Общественной палаты РФ по развитию агропромышленного комплекса Юлия Оглоблина сочла необходимым ввести продуктовые карточки и социальное питание для малоимущих россиян. Об этом сообщает РИА Новости.

Свою инициативу она объяснила тем, что в стране выросли цены на базовые продукты и временная заморозка не сможет остановить их рост в дальнейшем. «Конечно, недопустимо в период падения уровня заработных плат и роста безработицы повышать цены на базовые продукты. В стране дефицита продуктов нет, мы услышали подтверждение этого факта от президента», - подчеркнула Оглоблина.

Ранее в декабре стало известно, что законопроект о выдаче продуктовых сертификатов для малообеспеченных россиян собираются внести с Госдуму. Их хотят выдавать гражданам, чей среднедушевой доход не превышает величину прожиточного минимума. До этого идея озвучивалась в сентябре: тогда директор Продовольственной и сельскохозяйственной организации Объединенных Наций (ФАО) для связи с Россией Олег Кобяков говорил, что продуктовые талоны позволят людям планировать свои расходы, они будут знать, какие базовые продукты смогут получить от государства.

Исследовательский холдинг «Ромир» в начале декабря подсчитал рост цен на продукты и товары повседневного спроса в России. Выяснилось, что за год они выросли на 14 процентов при официальной инфляции в 2020 году 4,42 процента.

Позднее президент страны Владимир Путин раскритиковал правительство за неоправданный рост цен на базовые продукты питания, такие как сахар и подсолнечное масло. После этого министерства начали договариваться с продавцами и производителями о заморозке цен на три месяца.