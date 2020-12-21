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В стране и мире

В России сочли необходимым введение продуктовых карточек для малоимущих

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Глава комиссии Общественной палаты РФ по развитию агропромышленного комплекса Юлия Оглоблина сочла необходимым ввести продуктовые карточки и социальное питание для малоимущих россиян. Об этом сообщает РИА Новости.

Свою инициативу она объяснила тем, что в стране выросли цены на базовые продукты и временная заморозка не сможет остановить их рост в дальнейшем. «Конечно, недопустимо в период падения уровня заработных плат и роста безработицы повышать цены на базовые продукты. В стране дефицита продуктов нет, мы услышали подтверждение этого факта от президента», - подчеркнула Оглоблина.

Ранее в декабре стало известно, что законопроект о выдаче продуктовых сертификатов для малообеспеченных россиян собираются внести с Госдуму. Их хотят выдавать гражданам, чей среднедушевой доход не превышает величину прожиточного минимума. До этого идея озвучивалась в сентябре: тогда директор Продовольственной и сельскохозяйственной организации Объединенных Наций (ФАО) для связи с Россией Олег Кобяков говорил, что продуктовые талоны позволят людям планировать свои расходы, они будут знать, какие базовые продукты смогут получить от государства.

Исследовательский холдинг «Ромир» в начале декабря подсчитал рост цен на продукты и товары повседневного спроса в России. Выяснилось, что за год они выросли на 14 процентов при официальной инфляции в 2020 году 4,42 процента.

Позднее президент страны Владимир Путин раскритиковал правительство за неоправданный рост цен на базовые продукты питания, такие как сахар и подсолнечное масло. После этого министерства начали договариваться с продавцами и производителями о заморозке цен на три месяца.

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Источник — lenta.ru
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Гость||

Двадцать лет "успехов" кооператива "озеро".

Гость||

А что вы хотите от людей которые приказами регулируют цены? Только карточки...

Д-р Шаффхаузен||

А как же обещали $2700 зарплату в 2020 году? Что то пошло не так?

Гость||

Гость писал(a):

Только карточки..
Сколько народу извели за 20 лет, и все им мало?

Гость||

Гость писал(a):

Сколько народу извели за 20 лет, и все им мало?
Кому им?

Гость||

Вот наконец встали с колен.

Гость||

Гость писал(a):

Вот наконец встали с колен.
вприпрыжку

Гость||

Д-р Шаффхаузен писал(a):

Что то пошло не так?
Оказалось что барыжить нефтью они не умеют...

Гость||

Д-р Шаффхаузен писал(a):

А как же обещали $2700 зарплату в 2020 году? Что то пошло не так?
Опять Обама испортил все планы, а Трамп ему помог. Теперь Байден собака мешает.

Гость||

НАМ КРЫШ!

Гость||

Ленин: а вы как думали батенька, дорогой вы мой человечище, раз не идёт дело, а воз и ныне там, только карточки и ещё раз карточки помогут напитать крестьянство, рабочих и трудовую интеллигенцию. Вперёд в типографию, к станку, время не ждёт! и печатать, печатать до изнеможения

Гость||

от чего ушли, к тому и пришли...

Гость||

Современная модель конца 90-х и начала нулевых. Таже самая продажа ресурсов на сторону, только в другой обёртке. Прорыв на лицо.

Гость||

Путин строил систему под себя и своих друзей на период своего существования, а «после нас хоть потоп», но система начала разваливаться быстрее и ему теперь уже ничего не успеть исправить, даже если захочет((

Гость||

О нас губернатор позаботился картой "Забота"))))))))

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Имя: Гость
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