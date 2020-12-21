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В стране и мире

Россия приостановит авиасообщение с Великобританией

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Россия приостановит авиасообщение с Великобританией, где был выявлен новый штамм коронавируса. Об этом в понедельник, 21 декабря, со ссылкой на оперштаб сообщает ТАСС.

Источники в авиаотрасли ранее сообщили Ассоциации туроператоров России, что пассажиропоток по данному направлению был небольшим - путешественники пользовались рейсами в Лондон преимущественно с деловыми или гуманитарными целями, а также для транзита. При этом для пересадок у россиян по-прежнему останутся альтернативы - к примеру, Стамбул, Дубай и Цюрих.

Более 20 стран мира приостановили транспортное сообщение с Великобританией на фоне новой мутации коронавируса. Ограничения на въезд из Великобритании ввели преимущественно европейские страны. Власти Австрии, Бельгии, Болгарии, Германии, Дании, Ирландии, Италии, Нидерландов, Финляндии, Франции и Чехии приняли такое решение. Аналогичные меры были приняты и в других частях света.

Министр здравоохранения Великобритании Мэттью Хэнкок 14 декабря сообщил, что в стране выявлен новый штамм SARS-CoV-2, который распространяется быстрее, чем исходная форма. По его словам, вирус легче передается от человека человеку и, следовательно, более заразен.

Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.

Источник — lenta.ru
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Гость||

Вакцина потеряла актуальность?

Гость||

Гость писал(a):

Вакцина потеряла актуальность?
Совместные клинические испытания «Спутника V» и вакцины от коронавируса AstraZeneca начались, заявил директор центра Гамалеи Александр Гинцбург.

«Они [испытания] не потребуют, насколько я представляю, больших инвестиций и длительного времени по той простой причине, что две технологических платформы, на которых созданы вакцины AstraZeneca и "Спутник V", принципиально схожи, очень похожи»,— сказал он. Поэтому те компоненты, которые входят в препараты легко совместимы, добавил Гинцбург.

Глава центра Гамалеи также отметил, что комбинация препаратов «Спутник V» и AstraZeneca создаст более продолжительную вакцину от коронавируса.

Ранее Гинцбург заявил, что препарат AstraZeneca недостаточно эффективен, но это можно исправить за счет второго компонента, который содержится в российской вакцине «Спутник V»

Имя: Гость
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