Депутат Госдумы призвал власти прекратить авиасообщение с Великобританией

Депутат Госдумы Дмитрий Ионин призвал власти быстрее принять решение о прекращении авиасообщения с Великобританией, где обнаружен мутировавший штамм коронавируса. Соответствующее обращение он опубликовал в своем Telegram-канале в понедельник, 21 декабря.
«Многие страны отреагировали жестко и прекратили авиа и железнодорожное сообщение с Англией. В этой связи логичный вопрос - а чего ожидаем мы?» - написал парламентарий.
По его мнению, промедление в этом вопросе грозит появлением нового штамма в России. Ионин предполагает, что «очередной олигарх или чиновник средней руки» уже везет в Россию мутацию N150Y.
Опасную мутацию коронавируса обнаружили в Великобритании еще в сентябре, однако 20 декабря информация о значимости этой новости подтвердилась. На данный момент выявлено около тысячи случаев заражения этим штаммом. Кроме того, аналогичная мутация обнаружена в Дании, Нидерландах и Австралии.
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