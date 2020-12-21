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В стране и мире

Депутат Госдумы призвал власти прекратить авиасообщение с Великобританией

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Депутат Госдумы Дмитрий Ионин призвал власти быстрее принять решение о прекращении авиасообщения с Великобританией, где обнаружен мутировавший штамм коронавируса. Соответствующее обращение он опубликовал в своем Telegram-канале в понедельник, 21 декабря.

«Многие страны отреагировали жестко и прекратили авиа и железнодорожное сообщение с Англией. В этой связи логичный вопрос - а чего ожидаем мы?» - написал парламентарий.

По его мнению, промедление в этом вопросе грозит появлением нового штамма в России. Ионин предполагает, что «очередной олигарх или чиновник средней руки» уже везет в Россию мутацию N150Y.

Опасную мутацию коронавируса обнаружили в Великобритании еще в сентябре, однако 20 декабря информация о значимости этой новости подтвердилась. На данный момент выявлено около тысячи случаев заражения этим штаммом. Кроме того, аналогичная мутация обнаружена в Дании, Нидерландах и Австралии.

Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.

Источник — lenta.ru
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Гость||

А как же будут летать думцы и их родные7

Vjnjdbkjd (гость)||

У меня совершенно чёткое убеждение, что все эти меры (изол, мася, прива, террор в СМИ) только напрасно губят народ и экономику. Распространение и повторные волны прекратятся только после их полной отмены. А границы на замок, пока не вымрут.

Гость||

Мотовилов

Мотовилов (гость)||

Гость писал(a):

Мотовилов
Маски и изоляторы являются искусственными инкубаторами новых видов вируса. Мы сами плодим их. Ибо дебилы.

Имя: Гость
Комментарий:

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