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В стране и мире

В России выявили 28 948 новых случаев заражения коронавирусом

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В России за минувшие сутки выявили 28 948 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу распространения инфекции в своем Telegram-канале в воскресенье, 20 декабря.

По данным оперштаба, новые инфицированные обнаружены в 85 регионах страны. Больше всего случаев зафиксировали в Москве (7263), Санкт-Петербурге (3759) и Московской области (1539), меньше всего - в Еврейской автономной области (29), Ненецком (6) и Чукотском (5) автономных округах. За последние 24 часа в стране выздоровели 20 915 зараженных, скончались 511 человек.

Всего с начала пандемии в России было выявлено 2 848 377 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период умерли 50 858 человек, выздоровели 2 275 657 человек.

Ранее в декабре глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что пандемия коронавируса в России может завершиться к весне или еще раньше. В то же время глава Минздрава Михаил Мурашко отметил, что после окончания пандемии новый коронавирус может продолжать циркулировать в популяции.

Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.

Источник — lenta.ru
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