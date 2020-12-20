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В стране и мире

Стоимость переписи населения России оценили в миллиарды рублей

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Стоимость переписи населения в России в традиционном формате оценили в 60 миллиардов рублей. Цифровая перепись позволяет сократить затраты почти в два раза, до 32 миллиардов рублей, сообщил РИА Новости глава Росстата Павел Малков.

По словам чиновника, при переходе на новый формат переписи Росстат сместил акценты распределения средств. Около 60 процентов из 32 миллиардов рублей пойдут на оплату труда наемного персонала, еще примерно 30 процентов потратят на информационные технологии.

Он добавил, что при переходе на электронную перепись сократилось количество переписчиков. Кроме того, отпала необходимость печатать и распознавать бумажные бланки, на что приходился большой объем работ.

Всероссийская перепись населения, которая пройдет с 1 по 30 апреля 2021 года, станет первой цифровой переписью в истории страны. Первоначально предполагалось, что она пройдет в октябре 2020 года, однако в июне постановлением правительства ее перенесли на более поздний срок. Как отмечает агентство, 1 октября перепись стартовала в труднодоступных районах страны, где проживает более полумиллиона граждан.

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Источник — lenta.ru
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Гость||

Хороший ход,переписать быдло,и попилить на этом.А потом прикинуть,что с кого можно еще снять.

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