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В стране и мире

Россиян предупредили об изменении продолжительности времен года

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Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд предупредил россиян о том, что в ближайшие годы из-за изменения климата продолжительность времен года может сильно измениться. Об этом сообщает ТАСС.

Синоптик указал, что количество дней со среднесуточной температурой ниже нулевой отметки, то есть период зимы, уменьшается. В каждом регионе это проявляется по-разному: в некоторых, например, даже на 10 с небольшим дней. В то же время увеличивается продолжительность теплого периода.

Например, в Москве дата перехода среднесуточной температуры к отрицательным показателям сдвинулась на 7-10 дней, а весна, наоборот, наступает раньше на 5-7 дней уже по сравнению с серединой прошлого века. «И зима, и лето будут, но продолжительность теплого и холодного периода меняется и будет меняться», - резюмировал Вильфанд.

Метеоролог также заметил, что сейчас скорость глобального потепления особенно высокая из-за влияния человека. Так, в январе температура стала выше на два градуса за последние 30 лет, чего в истории никогда не было.

Ранее ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец рассказал о конце «марсианской» погоды в России. По его словам, солнечная и бесснежная погода в Центральной России уступила место циклону, будет преобладать пасмурная погода и интенсивность снегопадов возрастет. Синоптик пояснил, что «марсианской» погода называется по ассоциации с атмосферой соседней планеты, так как там она некогда напоминала земную, но позже практически исчезла.

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Источник — lenta.ru
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