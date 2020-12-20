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В стране и мире

Памятник «Аленке» напугал жителей российского города

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Памятник «Аленке» напугал жителей города Нововоронеж Воронежской области. Фотографии открытого местными властями памятника опубликованы на странице «Нововоронеж Online» во «ВКонтакте».

В пятницу, 18 декабря, в городском парке открыли памятник «Аленке» - основательнице села Новая Аленовка, на месте которого сейчас располагается Нововоронеж. В этом году отмечается 250 лет со дня основания Новой Аленовки, к чему и приурочили открытие достопримечательности.

В сети окрестили скульптуру «памятником Русской Смерти». Местные жители раскритиковали арт-объект в соцсетях, некоторых пользователей он напугал. Также часть пользователей предложила демонтировать «Аленку».

«Архитекторы я хочу вас огорчить, Хэллоуин уже кончился, какая же крипота!», «Я бы переехала, если ли бы у меня из окна такое "чудо" было видно», «Ну это жуть жуткая. И теперь это "черное" место будут все обходить стороной», - написали нововоронежцы в комментариях к посту об открытии памятника.

Однако некоторые предположили, что теперь в город хлынет поток туристов на Новый год, чтобы «посмотреть на произведение искусства». «Черный пиар тоже пиар! Вот так прославился Нововоронеж!», - отметил один из пользователей.

Ранее администрация города Аксай Ростовской области вступилась за новогоднюю скульптуру Королевы Зимы на площади Ленина после того, как местные жители раскритиковали арт-объект на странице мэрии в Instagram и назвали его трансвеститом.

В декабре жители Калуги оказались недовольны постройкой, сделанной в качестве резиденции Деда Мороза в центральном парке, и навали ее «бытовкой».

Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.

Источник — lenta.ru
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Гость||

Страшнее только дырявый урод на фонтане

Гость||

Надо к этой Алёнке отправить её братца ,Иванушку-Пензявра-Химеру -дырокентавра.)))))))))))

Имя: Гость
Комментарий:

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