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В стране и мире

Минздрав внес вакцинацию от COVID-19 в календарь профилактических прививок

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Минздрав внес вакцинацию от COVID-19 в календарь профилактических прививок по эпидемическим показаниям. Об этом сообщается в приказе министерства, опубликованном на официальном портале правовой информации.

Таким образом Минздрав выполнил поручение премьер-министра Михаила Мишустина, озвученное ранее 16 декабря.

Согласно приказу, приоритет в получении прививки будет в первую очередь у работников медицинских и образовательных организаций, социального обслуживания, тех, кто проживает в социальных учреждениях, и тех, у кого есть различные хронические заболевания.

На втором уровне приоритетности - работники транспортных и энергетических организаций, сферы услуг, силовых ведомств, пограничники, вахтовики, волонтеры, военные. Третий уровень - государственные служащие, студенты, призывники.

Сейчас в национальном календаре профилактических прививок перечислены вакцинация в том числе против кори, гепатита В, полиомиелита, столбняка, краснухи, гриппа, дифтерии, туберкулеза.

2 декабря президент Владимир Путин поручил провести вакцинацию по всей стране. В Москве она началась 5 декабря. Накануне, 15 декабря, глава Минздрава Михаил Мурашко объявил, что во все регионы России доставлена вакцина, во всех из них началась прививочная кампания.

Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.

Источник — lenta.ru
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