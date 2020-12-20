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В стране и мире

Минздрав анонсировал начало вакцинации россиян старше 60 лет

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Вакцинация россиян старше 60 лет от коронавируса может начаться на следующей неделе, анонсировал министр здравоохранения России Михаил Мурашко в интервью программе «Вести недели» на телеканале «Россия 1». Его цитирует ТАСС в воскресенье, 20 декабря.

«Да, мы надеемся на это», - сказал Мурашко, отвечая на вопрос, может ли на следующей неделе начаться вакцинация пожилых россиян.

Министр уточнил, что сейчас завершаются клинические испытания вакцины среди людей старше 60 лет.

В конце ноября глава Государственного научного центра «Вектор» Ринат Максютов объявил, что дозу вакцины от коронавируса «ЭпиВакКорона» уже получили 50 добровольцев старше 60 лет. Одновременно с этим продолжаются исследования препарата.

5 декабря в Москве стартовала массовая вакцинация от коронавируса. Вначале прививки делают учителям, медикам и работникам городских служб, входящим в группу риска. С понедельника, 21 декабря, программу распространят на работников транспорта, энергетики, промышленности и СМИ. Глава центра центра эпидемиологии и микробиологии Гамалеи, разработавшего вакцину «Спутник V», Александр Гинцбург заявил, что срок иммунитета составит более двух лет.

Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.

Источник — lenta.ru
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