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В стране и мире

Данные об электронных кошельках россиян передадут в налоговую

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Данные о наличии и у россиян электронных кошельков и остатках средств на них с января начнут передавать в Федеральную налоговую службу (ФНС), пишет РБК.

Новый порядок вступит в силу 6 января и коснется таких сервисов, как «ЮMoney» (бывшие «Яндекс.Деньги»), QIWI, WebMoney и других. Информировать ФНС об их наличии у граждан, а также о движении средств по ним должны будут банки, выступающие расчетными для каждого сервиса.

Требование приводит работу сервисов электронных платежей в соответствие с Налоговым кодексом. В апреле в него были внесены соответствующие изменения, однако до сих пор кредитные организации не могли передавать данные в ФНС, поскольку не знали, в каком виде и формате это необходимо делать.

6 января вступит в силу приказ ФНС, утверждающий специальный порядок передачи подобных сведений. Ожидается, что с этой даты расчетные банки сервисов электронных платежей отчитаются обо всех кошельках, открытых и закрытых в России с 1 апреля. ЦБ выпустил указание, в котором разъяснил банкам техническую сторону вопроса.

Само налоговое ведомство объяснило задержку пандемией коронавируса, а также необходимостью дать банкам время на подготовку. При этом собеседники издания в кредитных организациях отмечают, что указание регулятора было опубликовано слишком поздно и в оставшееся время банкам будет трудно принять меры, чтобы с начала года соблюдать требования ЦБ.

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Источник — lenta.ru
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