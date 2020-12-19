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В стране и мире

В России выявили 28 209 новых случаев коронавируса

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Число заразившихся коронавирусом в России за последние сутки возросло на 28 209. Общее количество случаев заболевания COVID-19 составило 2 819 429, сообщает оперативный штаб по борьбе с распространением инфекции в своем Telegram-канале в субботу, 19 декабря.

Новые случаи выявили во всех регионах страны. Больше всего заболевших — 6459 — зарегистрировано в Москве. Следом идут Санкт-Петербург (3754 случая заболевания) и Московская область (1514 случаев). Наименьший суточный прирост отмечен в Ненецком и Чукотском автономных округах (2 и 10 случаев соответственно).

Также за последние 24 часа скончались 585 пациентов с коронавирусом. Всего в стране зафиксировано 50 347 летальных исходов при COVID-19.

Вылечились от коронавируса 26 109 россиян за сутки. В общей сложности с начала пандемии выздоровели 2 254 742 пациента.

Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.

Источник — lenta.ru
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