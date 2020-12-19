Третью российскую вакцину от коронавируса предложили назвать «Чувак»

19.12.2020 | 15:11

Вакцина от коронавируса, которую разрабатывает Федеральный научный центр исследований и разработки иммунобиологических препаратов имени Чумакова, скорее всего, получит название «КовиВак». Об этом в фильме «Опасный вирус. Первый год» заявил директор центра Айдар Ишмухаметов.

По его словам, молодые ученые, которые участвовали в создании препарата, предложили назвать его «Чувак» — составное от слов «Чумаков» и «вакцина». Но это название не утвердят. Ишмухаметов объяснил, что работающие по 14 часов в сутки «мальчики и девочки» «позволяют себе шутить». Другие предложенные варианты ученый не привел.

Центр имени Чумакова должен представить третью по счету российскую вакцину. Ранее свои препараты зарегистрировали центр эпидемиологии и микробиологии Гамалеи («Спутник V») и центр вирусологии и биотехнологии «Вектор» («ЭпиВакКорона»).

Массовая вакцинация созданной центром имени Гамалеи вакциной уже началась. Вначале прививки делают учителям, медикам и работникам городских служб, входящим в группу риска. В Москве с понедельника, 21 декабря, программу распространят на работников транспорта, энергетики, промышленности и СМИ. Глава центра Александр Гинцбург заявил, что срок иммунитета составит более двух лет.

В пятницу, 18 декабря, президент России Владимир Путин заявил о скором появлении новых российских вакцин от коронавируса. В числе прочего он пообещал «лайт-вакцину», прививки которой можно будет «делать сразу десятками миллионов».