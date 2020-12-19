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В стране и мире

Россиянкам предложили платить зарплаты за материнство

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Россиянкам предложили платить зарплаты за материнство. Об этом высказался депутат Госдумы от партии «Справедливая Россия» Олег Шеин, передает агентство URA.RU.

«Надо вводить постоянные выплаты родителям в виде заработной платы мам», — заявил он. По его словам, эта мера сможет повысить рождаемость.

Шеин добавил, что необходимо помогать семьям, оказавшимся в сложном финансовом положении. Он отметил, что им тоже можно выплачивать определенную сумму денег на постоянной основе.

Заместитель руководителя фракции ЛДПР Ярослав Нилов поддержал данное предложение. Он сказал, что в России семьям приходится много платить за содержание и воспитание ребенка. В связи с этим государству надо оказывать помощь родителям до совершеннолетия их сыновей и дочерей. «Я за то, чтобы на детей до 18 лет назначались выплаты», — заключил он.

Ранее в Пенсионном фонде объяснили, как россиянам получить обещанные новогодние выплаты на детей. Например, если родители уже получали летние выплаты, то снова писать заявление не надо, а остальные смогут подать документы до 1 апреля 2021 года.

О выплатах по пять тысяч рублей на каждого ребенка сказал президент Владимир Путин во время пресс-конференции в четверг, 17 декабря.

Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.

Источник — lenta.ru
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Гость||

А еще предлагаю платить пенсионерам, за отработанные годы на благо государства.

Гость||

А по уходу за инвалидами когда повысят пособие или их у нас больше не существует? Не забывайте господа, никто ни от чего в нашем мире не застрахован, сегодня бегаешь, завтра уже прикован к кровати ..на всё воля Божья.

Гость||

Совершенно верно. Цены растут постоянно, а пенсии не увеличиваются

Имя: Гость
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