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В стране и мире

От россиян потребуют ставить елку по правилам

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Россияне при установке в помещении новогодней ели будут должны соблюдать определенные требования. Обновленные правила противопожарного режима вступят в силу с 1 января, они опубликованы на официальном портале правовой информации.

Так, елка устанавливается на устойчивом основании и не должна загромождать эвакуационные пути и выходы из помещения. Ветви дерева должны находиться на расстоянии не менее метра от стен, потолков и приборов систем отопления и кондиционирования, говорится в документе.

Накануне, 18 декабря, в Роспотребнадзоре перечислили главные признаки качественной елки. Об этом может свидетельствовать ровный, достаточно толстый ствол без трещин, гибкие ветви, насыщенного изумрудного цвета эластичные иголки, которые крепко держатся на ветках, а также одна макушка. Покупать новогоднее дерево специалисты посоветовали в последней декаде декабря, так как купленная раньше елка осыпется до конца каникул.

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Источник — lenta.ru
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Гость||

penzainform.ru писал(a):

купленная раньше елка осыпется до конца каникул.

Как это связано с пожарной безопасностью?

Гость||

Создайте ГОСТ на установку елки и пусть установку выполняют только специально обученные организации. )))))

Гость||

Как любят указания отдавать.

Имя: Гость
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