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В стране и мире

Моряки спасли застрявших на льдине ямальцев

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Моряки судна «Александр Санников» спасли двух жителей Ямала со льдины в Карском море. Об этом сообщает телеканал «360» со ссылкой на пресс-службу компании «Газпром нефть».

Местные жители двигались по льду на снегоходе и попали в трещину. Снегоход потонул, но ямальцам удалось взобраться на льдину. В пресс-службе компании рассказали, что людей нашли через два часа после поступления информации о происшествии.

Капитан ледокола Егор Агапов отметил, что была велика вероятность раскола льдины, на которой находятся пострадавшие, поэтому судно двигалось с минимальной скоростью.

Сейчас спасенные жители Ямала находятся под наблюдением врачей.

Ранее конезаводчики из Иглинского района Башкирии спасли нескольких лошадей, которые провалились под лед на реке. По словам очевидца, лошади зашли на лед по привычке, думая, что лед там как всегда с полметра, но сказались нестабильные погодные условия зимы.

Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.

Источник — lenta.ru
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