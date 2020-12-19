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В стране и мире

Италия объявила себя «красной зоной» из-за коронавируса

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Италия объявила себя «красной зоной» из-за эпидемии коронавируса. Об этом заявил премьер-министр Джузеппе Конте.

Страна уходит на общенациональный карантин с 24 декабря по 6 января. По словам Конте, для граждан будет установлен запрет на выход из дома без надобности. Также запрещается переезжать из региона в регион. Все магазины, за исключением продуктовых, будут закрыты. Останутся открытыми парикмахерские, а предприятия общепита смогут работать в режиме доставки или на вынос.

18 декабря сообщалось, что с 26-го числа Австрия уже в третий раз с начала пандемии введет локдаун. В стране будет прекращена торговля, кроме магазинов первой необходимости и аптек, а также будут действовать ограничения на выход населения из дома. Для граждан, которые согласятся принять участие в бесплатном тестировании на вирус, карантин продлится до 18 января, а для тех, кто откажется от сдачи тестов, режим ограничений будет действовать до 24 января.

Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.

Источник — lenta.ru
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Гость||

Отличная новость для тех баранов, которые считают что им не дают жить запретами и обязательным ношением масок.

Гость||

Бараны всё равно не поймут и будут продолжать нас заражать. Они могут понять или палкой по шее или штраф - не меньше 10000 руб.

Имя: Гость
Комментарий:

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