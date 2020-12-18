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В стране и мире

Жених погиб в день свадьбы из-за нехватки спиртных напитков

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В селе недалеко от индийского города Алигарх, штат Уттар-Прадеш, жених погиб в день свадьбы. Об этом сообщает издание The Indian Express.

Через несколько часов после бракосочетания 28-летний Баблу (Bablu) встретился с друзьями. Они были уже навеселе, но продолжали жаловаться на нехватку спиртных напитков и хотели, чтобы жених принес им еще. Баблу отказался и добавил, что они и без того достаточно выпили. Один из друзей обиделся и ударил его ножом.

Пострадавшего отвезли в больницу, однако он скончался от полученных ран. Главного подозреваемого арестовали, еще пять человек успели скрыться. Их разыскивает полиция.

В 2017 году сообщалось, что в Египте мужчина получил тяжелые ранения на мальчишнике перед собственной свадьбой. Один из его гостей решил отметить событие стрельбой в воздух, но промахнулся и попал в половые органы жениха.

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Источник — lenta.ru
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