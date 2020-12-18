В России выявили 28 552 новых случая коронавируса

18.12.2020 | 12:12

Число заразившихся коронавирусом в России возросло на 28 552 за сутки. Общее количество случаев заболевания COVID-19 составило 2 791 220, сообщает оперативный штаб по борьбе с распространением инфекции в своем Telegram-канале в пятницу, 18 декабря.

Новые случаи есть во всех регионах страны. Больше всего заболевших — 6937 — зарегистрировано в Москве. Следом идут Санкт-Петербург (3757 случаев заболевания) и Московская область (1485 случаев). Наименьшие темпы суточного прироста отмечены в Ненецком и Чукотском автономных округах (4 и 6 случаев соответственно).

Помимо этого, за последние 24 часа скончались 611 пациентов с коронавирусом. Всего в стране зафиксировано 49 762 летальных случаев при COVID-19.

Выписались после перенесенного коронавируса за последние сутки 26 093 человека за сутки. В общей сложности с начала пандемии выздоровели 2 228 633 пациентов.