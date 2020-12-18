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В стране и мире

ТНТ объявил о закрытии «Дома-2»

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Телеканал ТНТ подтвердил информацию о закрытии шоу «Дом-2». Об этом в пресс-службе телеканала сообщили корреспонденту ТАСС.

«Завершается самое продолжительное в мире ежедневное реалити-шоу о том, как построить любовь, на канале ТНТ», — объявили в пресс-службе ТНТ. По словам собеседника агентства, финальный двухчасовой выпуск шоу выйдет в эфир 30 декабря.

Ранее 18 декабря Telegram-канал Super.ru сообщил, что ТНТ планирует закрыть шоу «Дом-2» после 16 лет в эфире. Утверждалось, что ведущие проекта узнали об этом на совещании, которое прошло с руководителями компании-производителя шоу Solaris Promo Production 17 декабря.

Причиной закрытия телепроекта назвали то, что рейтинги программы упали и «Дом-2» покинули крупные рекламодатели. По данным журналистов, никто из участников и ведущих проектов не знает, какая судьба ждет их после 27 декабря — последнего дня в графике съемок на площадке. Один из возможных вариантов — «переезд» шоу на другой канал.

«Дом-2» — российское реалити-шоу, которое выходит в эфир с 2004 года. Телепроект неоднократно подвергался критике из-за поведения участников программы, которые нередко ссорятся и дерутся друг с другом. На протяжении многих лет реалити-шоу пытались закрыть.

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Источник — lenta.ru
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Гость||

ООО это лучшее что случится в 2020 году)))) спасибо тебе КРЫСА!!!

Имя: Гость
Комментарий:

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