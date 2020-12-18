Слепая собака пять дней шла по морозу к полюбившемуся ей человеку

18.12.2020 | 17:23

Собака из Польши сбежала от нового хозяина и пять дней шла по морозу к дому полюбившегося ей волонтера, который забрал ее из приюта на передержку. Об этом сообщает издание Daily Star.

12-летнюю слепую дворнягу по кличке Гэри отловили на улицах четыре года назад, все это время она провела в приюте для животных. В ноябре 2020 года пса забрал на передержку волонтер благотворительной организации по спасению животных Paka dla Zwierzaka в городе Гданьск.

Гэри начал привыкать к новому хозяину и соседским детям, но спустя три недели в благотворительную организацию обратился пожилой человек, который захотел приютить собаку. Он заключил договор и забрал пса.

Всего через день после того, как Гэри обрел новый дом, он вырвался из ошейника и сбежал. Волонтеры организовали поиски и распространили объявления в магазинах и онлайн.

Через три дня Гэри увидели в восьми километрах к северу от Жуково. Одна из девочек, с которыми Гэри подружился, пока был на передержке, нашла его спящим в лесу на морозе всего в нескольких метрах от дома, где он провел три недели.

«Гэри сам выбрал себе семью, и мы уважаем его решение. Он останется со своими временными хозяевами навсегда. Мужчина, который хотел приютить его, понимает ситуацию, и мы подберем ему нового друга», — отметила Суодник.

Ранее сообщалось, что собака, которую хозяева случайно забыли на станции технического обслуживания в 60 километрах от китайского города Ханчжоу (провинция Чжэцзян), пришла домой через 26 дней. Сейчас она снова живет вместе со своей семьей и окружена любовью.