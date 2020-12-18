Сетевое издание|18+|Пятница|18 дек 2020|18:48
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Instagram Telegram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
-6oC
-5oC
Погода | Сегодня | Облачно |
-11oC
-10oC
Завтра | Облачно |
 

В стране и мире

Слепая собака пять дней шла по морозу к полюбившемуся ей человеку

Печать

Собака из Польши сбежала от нового хозяина и пять дней шла по морозу к дому полюбившегося ей волонтера, который забрал ее из приюта на передержку. Об этом сообщает издание Daily Star.

12-летнюю слепую дворнягу по кличке Гэри отловили на улицах четыре года назад, все это время она провела в приюте для животных. В ноябре 2020 года пса забрал на передержку волонтер благотворительной организации по спасению животных Paka dla Zwierzaka в городе Гданьск.

Гэри начал привыкать к новому хозяину и соседским детям, но спустя три недели в благотворительную организацию обратился пожилой человек, который захотел приютить собаку. Он заключил договор и забрал пса.

Всего через день после того, как Гэри обрел новый дом, он вырвался из ошейника и сбежал. Волонтеры организовали поиски и распространили объявления в магазинах и онлайн.

Через три дня Гэри увидели в восьми километрах к северу от Жуково. Одна из девочек, с которыми Гэри подружился, пока был на передержке, нашла его спящим в лесу на морозе всего в нескольких метрах от дома, где он провел три недели.

«Гэри сам выбрал себе семью, и мы уважаем его решение. Он останется со своими временными хозяевами навсегда. Мужчина, который хотел приютить его, понимает ситуацию, и мы подберем ему нового друга», — отметила Суодник.

Ранее сообщалось, что собака, которую хозяева случайно забыли на станции технического обслуживания в 60 километрах от китайского города Ханчжоу (провинция Чжэцзян), пришла домой через 26 дней. Сейчас она снова живет вместе со своей семьей и окружена любовью.

Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.

Источник — lenta.ru
0
0
0
0
 
Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
 
 
 
 
 
 
 
 

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: 8(8412) 200-170.
Факс: (8(8412) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37, 8(8412) 200-155

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2020

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Языченко Т.С.
Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Для читателей старше 18 лет.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте