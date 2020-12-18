Россияне приготовились к росту курса доллара почти до 82 рублей

18.12.2020 | 17:17

После окончания новогодних каникул курс доллара вырастет до 81,77 рубля, а курс евро — до 93,83 рубля. К таким цифрам приготовились участники опроса российского сервиса SuperJob. Материалы исследования опубликованы на его сайте.

Среди респондентов за курсом доллара следит каждый четвертый опрошенный, за евро — каждый пятый. Как показывает опрос, мужчины следят активнее женщин — 29 против 20 процентов у доллара и 22 против 15 процентов у евро. Больше всего курс доллара интересует россиян с доходом 50-80 тысяч рублей, а евро — с доходом более 80 тысяч.

При этом интерес находится на минимальном за шесть лет уровне. Меньше долларом интересовались (24 процента) только в августе 2019 года. Чаще всего россиян интересовала эта тема в декабре 2014 года — следили за курсом 54 процента.

Опрос проведен в 366 населенных пунктах во всех регионах России, его участниками стали 1,6 тысячи человек.

По состоянию на 18 декабря доллар стоит меньше ожиданий респондентов на восемь рублей, а евро — почти на четыре рубля. Аналитики не видят поводов для резкого обвала российской валюты в последние недели года. Однако на настроения участников исследования могло повлиять падение с начала года реального эффективного курса рубля на 16,8 процента с начала года.