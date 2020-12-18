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В стране и мире

Россия выступила против запрета пластиковых пакетов

Печать

Минпромторг России выступил против запрета пластиковых пакетов на территории стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС). О такой реакции на предложение Госкомитета Белоруссии по стандартизации сообщает РБК.

Инициатива касалась пакетов толщиной до 50 микрометров, этикеток из поливинилхлорида (ПВХ) на пластиковых бутылках и упаковки из вспененного полистирола.

Пластик, из которого делают биоразлагаемые пакеты, также попадал бы под ограничения. Как указано в протоколе совещания представителей стран ЕАЭС и компаний из них, проблемой стала только позиция российского ведомства.

Российская сторона представила несколько аргументов. Среди них недостаточная аргументация именно запрета, а не, например, дополнительных налогов для производителей упаковки из пластика. Далее проблемы возникают с санитарно-эпидемиологическими мерами — в условиях эпидемии коронавируса медицинские маски следует выбрасывать в контейнер в завязанных пластиковых пакетах. К тому же, отметили в Минпромторге, мясо и ряд фруктов упаковать в бумагу нельзя.

Помимо этого, ведомство назвало запрет противоречащим закону о защите прав потребителей. Отказ от упаковки приведет к повышению цен для потребителей.

В июне 2019 года тогдашний глава Минприроды Дмитрий Кобылкин также объяснял невозможность отказа от пластиковой посуды тем, что занятые на производстве люди останутся без работы.

В Евросоюзе полный запрет на использование пластиковой посуды, ватных палочек, трубочек для питья, пластиковых мешалок для коктейлей и палочек для воздушных шаров вступит в силу в 2021 году.

Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.

Источник — lenta.ru
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Гость||

ну так Баба Яга ВСЕГДА против

Гость||

В Пензе почему не ставят контейнеры для раздельного сбора мусора: для пластика, стекла, бумаги...???

Гость||

А смысл? Перерабатывающего завода все равно нет, все в одну кучу

Имя: Гость
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