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В стране и мире

Минтруд разработал новые правила оформления больничных

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Министерство труда разработало новые правила оформления больничных листов в 2021 году. Сейчас инициатива обсуждается в Российской трехсторонней комиссии, пишет «Российская газета».

Сейчас в 77 регионах страховое возмещение выплачивается напрямую из Фонда социального страхования. Для оформления выплаты вместе с листком нетрудоспособности работник каждый раз заново должен сообщить работодателю паспортные данные, СНИЛС и банковские реквизиты. Согласно предложению ведомства, эти сведения можно будет предоставить только один раз — при трудоустройстве либо во время работы. Лишь в исключительных случаях могут потребоваться дополнительные справки.

«При наступлении страхового случая застрахованное лицо будет представлять работодателю только отсутствующие у него документы», — говорится в проекте постановления.

14 декабря в России вступили в силу новые нормы оформления больничных, которые должны облегчить работу медиков и упростить процесс выдачи документов в период пандемии коронавируса. Листок нетрудоспособности можно будет оформить в электронном виде, в том числе при дистанционном приеме у врача. Кроме того, появятся новые больничные по уходу за ребенком: они будут не ограничены по срокам, но выплату можно получить только за 15 дней.

Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.

Источник — lenta.ru
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