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В стране и мире

В России введут новые правила оплаты наличными

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В России с 10 января 2021 года введут новые правила обращения с деньгами. Нововведения затронут оплату наличными, переводы и снятие денег в банкоматах, пишет «Экономика сегодня».

Как рассказал изданию юрист Павел Уткин, новые правила облегчат жизнь легального бизнеса. В частности, из подлежащего контролю перечня операций будут исключены платежи по анонимным счетам и через небанковские учреждения. Под контроль попадут наиболее специфичные операции для банков, организаций в сферах лизинга и страхования, а также ломбардов, микрофинансовых организаций и кредитных кооперативов.

Кроме того, новшество позволит устранить лазейки для компаний с двойной бухгалтерией. Например, усилится контроль за банковскими операциями на сумму свыше 600 тысяч рублей.

Ранее сообщалось, что власти Швеции захотели отказаться от использования в стране наличных денег и начали разрабатывать цифровой аналог национальной валюты - кроны. В 2020 году использование наличных денег в этой стране снизилось до исторически минимального уровня. С инициативой разработки цифровой национальной валюты выступали финансовые власти нескольких стран, включая Францию, Россию и Евросоюз.

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Источник — lenta.ru
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Гость||

У нас от наличных нельзя отказаться,ну магазины,аптеки понятно можно расплатиться картой.А как быть с маршрутами и автобусами?Ну нет у меня наличных,должны ли возить бесплатно,если к оплате банковскую карту не принимают

Гость||

новые правила облегчат жизнь легального бизнеса.

Капитализм изначально не легален. Нет бизнеса честного!

Облегчат карманы народа, так точнее будет.

Убивают бизнесс!

Имя: Гость
Комментарий:

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