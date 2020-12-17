Россияне смогут отказываться от навязанных банками услуг

17.12.2020 | 11:55

Центробанк предложил дать россиянам возможность отказываться от навязанных банками при выдаче потребительского кредита услуг в течение 14 дней, пишет РБК со ссылкой на пресс-службу регулятора.

ЦБ готовит соответствующие поправки в закон о потребительском кредите. В нем будет предусмотрен «период охлаждения», который составит 14 дней. В течение него клиент может бесплатно отказаться от любой услуги, на которую согласился при получении займа, и получить назад уплаченные за нее средства.

Действующие правила также дают заемщикам право отказаться от навязанного добровольного страхования в течение первых двух недель. Однако банк, в свою очередь, может пересмотреть условия кредита, что зачастую делает отказ от услуг невыгодным для клиента. В случае принятия поправок кредиторы будут лишены такой возможности.

К наиболее часто приобретаемым вместе с потребительским кредитом продуктам относятся договоры страхования (как имущественного, так и страхования жизни), консультации, информационные услуги. Нередко они продаются не просто в комплекте, а выступают условием предоставления кредита.

В начале декабря ЦБ подготовил законопроект о защите банковских клиентов от навязывания слишком сложных для понимая продуктов. Инициатива вводит понятие ключевого информационного документа (КИД), в котором должна быть подробно и доступно изложена основная информация о предлагаемом продукте.