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В стране и мире

Путин прокомментировал ситуацию с интимным видео Дзюбы

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Президент Владимир Путин прокомментировал ситуацию с интимным видео нападающего «Зенита» и сборной России Артема Дзюбы, которое слили в сеть. Трансляция мероприятия доступна на YouTube-канале «России 24».

Так, глава государства заявил, что никто не имеет права вмешиваться в личную жизнь другого человека, — это недостойно нормального общества. Однако то, что интимная видеозапись попала в сеть, является хорошим уроком для всех, добавил он.

«К сожалению, это всегда будет и для публичных людей, а он — публичный человек, это неизбежно. Для него и других людей, которые живут публичной жизнью, это хороший урок. Есть определенные общие правила, и лучше их придерживаться», — сказал президент.

По мнению Путина, эта ситуация никак не должна отражаться на профессиональной деятельности Дзюбы. Он признался, что не смотрел скандальный ролик.

7 ноября в сети появилось видео интимного характера с Дзюбой. В итоге игрока не вызвали на ноябрьские матчи сборной. Футболист также лишился капитанской повязки в «Зените». После утечки ролика и победного гола на матче с «Краснодаром» Дзюба выпустил видеообращение. Он заявил, что допускает ошибки, в которых винит только себя. Игрок поблагодарил всех, кто поддержал его.

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Источник — lenta.ru
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Гость||

Очень важный вопрос.

Гость||

да, нам тут очень это интересно

Гость||

penzainform.ru писал(a):

Есть определенные общие правила, и лучше их придерживаться», — сказал президент.
Три главные правила! Нужно выполнять всегда!

Гость||

Надо в Конституцию прописать этот вопрос. А действительно сижу рукоблудничаю в свободное время , а меня с работы прут, кому какое дело где я скем и в какой позе. Актуальный вопрос особенно на самоизоляции!

Гость||

Гость писал(a):

Надо в Конституцию прописать этот вопрос.
В первую очередь надо защитить женщин детей и пожилых людей.

Гость||

Больше проблем других нет в этой стране.

Гость||

Можно любить но чтоб ни кто не видел короче реабилитация Дзюбы он футболист и пущай играет ну если хочет пусть любит что бы только не видно было

Гость||

а дзюбить можно я так и не понял?

Имя: Гость
Комментарий:

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