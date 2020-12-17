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В стране и мире

Путин попросил россиян не сердиться из-за падения доходов

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Президент России Владимир Путин заявил, что реальная заработная плата россиян по итогам года подрастет на 1,5 процента, однако реальные располагаемые доходы населения упадут. При этом он попросил граждан не сердиться на то, что эти цифры не соответствует ощущениям, с которыми люди сталкиваются. Трансляцию пресс-конференции главы государства ведет ТАСС.

Путин объяснил разницу падением доходов индивидуальных предпринимателей. По его прогнозу, доходы упадут примерно на три процента.

Также президент указал, что в начале года уровень безработицы составлял 4,7 процента, а к декабрю дошел до 6,3 процента. По его словам, все, что власти делают в области поддержки экономики, связано с сохранением рабочих мест.

Реальными располагаемыми доходами называются доходы, после их пересчета с учетом инфляции и вычета обязательных платежей. Ранее исследование аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza показало, что в апреле-июне 2020 года они оказались на 8,4 процента ниже, чем в 2019-м, а в июле-сентябре — на 4,8 процента.

В ходе пресс-конференции Путин также рассказал об успехах в деле слезания с нефтяной иглы. По его словам, 70 процентов российского бюджета уже формируются не за счет нефтегазовых доходов. При этом он признал, что зависимость от экспорта энергоресурсов остается большой.

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Источник — lenta.ru
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Гость||

Потерпите!....

Гость||

Волонтёр Алевтина своим вопросом о выплатах врачам в красной зоне заставляет дрожать сразу четыре региона сразу)

Алевтина-волонтер, майор ФСО

Гость||

Никакого уважения к этому гражданину

Гость||

Никто не сердится ,дорогой Владимир Владимирович,главное у Вас и у Вашего окружения все хорошо.

Гость||

Гаага по нему скучает...

Гость||

Они в полном составе в долгосрочный отпуск из правительства не собираются? А то уже затягивать потуже нечего. Дорого обходятся слуги народа своему хозяину. Вопрос не задавали такой?

Гость||

Великому Путину слава!

Гость||

Поклон засчитан. Печеньку на ужин ты заработал. А с утра ты молился на портрет?

Гость||

penzainform.ru писал(a):

Президент России Владимир Путин заявил, что реальная заработная плата россиян по итогам года подрастет на 1,5 процента, однако реальные располагаемые доходы населения упадут. При этом он попросил граждан не сердиться на то, что эти цифры не соответствует ощущениям, с которыми люди сталкиваются
Ну конечно, о чем Вы отец родной. Мы отнесемся с пониманием, сочувствием, войдем в ваше положение и затянем пояса по туже. Правда придется сходить за шилом и проколоть еще пару дырочек. Адабрямс!

Гость||

Если будет нужно,мы опять Вас обнулим.Обращайтесь.

Гость||

13:03

Ты слово сарказм такое слышал? Посмотри, что оно означает

Гость||

Гость писал(a):

Мы отнесемся с пониманием, сочувствием, войдем в ваше положение и затянем пояса по туже
на своей шее

Гость||

А буртасы не сердятся, они молча последний ХУЙбез соли доедают.

Гость||

Пу

Гость||

Величие Путина- наше величие!

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12
след. Ctrl →
Имя: Гость
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