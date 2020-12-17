Путин ответит на вопросы россиян во время пресс-конференции

17.12.2020 | 08:24

Президент России Владимир Путин ответит на вопросы россиян во время ежегодной пресс-конференции. В этом году она пройдет в четверг, 17 декабря, в 12:00 по московскому времени, передает ТАСС.

В этот раз конференция пройдет по видеосвязи из-за пандемии коронавируса, в нее будут вплетены элементы прямой линии, во время которой глава государства отвечает на вопросы россиян.

Уточняется, что журналисты из федеральных и иностранных СМИ будут работать в Центре международной торговли (ЦМТ) в Москве. Их коллеги из регионов в этом году будут общаться с президентом удаленно: для них создали площадки в Туле, Санкт-Петербурге, Ростове-на-Дону, Ставрополе, Нижнем Новгороде, Екатеринбурге, Новосибирске и во Владивостоке. Всего на пресс-конференцию аккредитовано 774 журналиста, 237 из них будут работать в столице.

Ранее сообщалось, что официальный представитель Кремля Дмитрий Песков отменил общение с журналистами из-за подготовки к большой пресс-конференции президента Владимира Путина.

Пресс-конференция Путина начнется в 12:00 по московскому времени 17 декабря. Ежегодное мероприятие пройдет в новом формате: вопросы главе государства смогут задать не только журналисты, но и остальные граждане. Во время мероприятия Путин будет находиться в своей резиденции в Ново-Огареве, а журналисты и фотографы - в зале Центра международной торговли.

Прошлогодняя пресс-конференция Путина состоялась 19 декабря и стала 15-й по счету. На мероприятие было аккредитовано рекордное число журналистов - 1702 человека. Эфир длился 4 часа 18 минут. Впервые такой формат общения с журналистами был опробован в 2001 году.