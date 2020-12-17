17.12.2020 | 15:51

Президент России Владимир Путин ответил на вопрос о новых выплатах на детей в 2021 году. Об этом он заявил в ходе большой пресс-конференции, трансляцию которой в четверг, 17 декабря, ведет ТАСС на своем канале в YouTube.

По словам главы государства, прежде чем принимать решения о дополнительных мерах поддержки, необходимо наладить эффективную работу уже существующих мер. Президент подчеркнул, что ситуация, когда граждане не могут получить полагающиеся им выплаты из-за закрытых МФЦ или неработающих сайтов госуслуг, недопустима.

«Для меня очень странно это звучит и даже тревогу вызывает, что люди не могут соответствующим образом воспользоваться своими правами», — отметил Путин. При этом он заверил, что власти отреагируют на данную проблему, и пообещал лично переговорить с главами регионов и полномочными представителями президента в федеральных округах страны по этому вопросу.

Ранее в ходе пресс-конференции Путин уже рассказал о выплатах, положенных российским семьям с детьми. В частности, он напомнил, что семьям с детьми от нуля до полутора лет предусмотрено пособие в размере до одного прожиточного минимума на каждого ребенка. Пособие выплачивается, если семья получает меньше двух прожиточных минимумов на человека.