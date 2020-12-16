Сетевое издание|18+|Среда|16 дек 2020|14:41
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Instagram Telegram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
-5oC
-4oC
Погода | Сегодня | Облачно |
-7oC
-6oC
Завтра | Облачно |
 

В стране и мире

В России взлетели цены на мандарины

Печать

В России в предновогодний период взлетели цены на мандарины. Стоимость килограмма фруктов поднялась на 20 процентов, до 104 рублей, пишут «Известия» со ссылкой на оператора фискальных данных «Платформу ОФД».

Причиной подорожания фруктов стало ослабление рубля. Как пояснили в «Платформе ОФД», зимой овощи и фрукты в Россию в основном ввозят из-за рубежа и расчеты ведутся в иностранной валюте. По словам гендиректора информационного агентства FruitNews Ирины Козий, почти все продающиеся в России мандарины являются импортом. В целом, с 1 по 13 декабря стоимость новогодних фруктов снизилась на 10 процентов по сравнению с прошлым годом. При этом объем продаж в денежном выражении вырос на 3 процента.

В первые две недели декабря на 21 процент, до 410 рублей, взлетел средний чек при покупке шампанского. Число приобретений и объем продаж игристого в денежном выражении снизились на 17 процентов и 15 процентов. Рост стоимости среднего чека объясняют тем, что россияне стали реже ходить в супермаркеты, но при этом покупать больше продуктов за раз.

Данные Росстата за ноябрь говорят о том, что в целом праздничный стол для россиян (в расчете на семью из четырех человек) за год подорожал на 4,5 процента, до 6,7 тысячи рублей, сообщили в Центре агроаналитики Минсельхоза.

Ранее сообщалось, что в России в 2020 году подорожали новогодние салаты. Цена селедки под шубой поднялась на 8 процентов, стоимость оливье увеличилась на 7 процентов. Главными драйверами роста стали картофель и морковь, которые подорожали на 29 и 24 процента соответственно.

Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.

Источник — lenta.ru
0
0
0
0
 
Гость||

Заморозить цены на мандарины?

Гость||

Гость писал(a):

Заморозить цены на мандарины?
Да. До Урала!

Гость||

Внести в конституцию

Гость||

Масло было 48 в пятерочке теперь 72 каки нахрен мандарины?

Гость||

Сегодня покупал мандарины в сетевом магазе за 63 руб, яблоки за 73.

Гость||

Отнеситесь к этому с пониманием

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: 8(8412) 200-170.
Факс: (8(8412) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37, 8(8412) 200-155

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2020

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Языченко Т.С.
Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Для читателей старше 18 лет.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте