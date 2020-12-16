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В стране и мире

В Москве нашли квартиру-«инкубатор» с суррогатными матерями-мигрантками

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В Москве сотрудники правоохранительных органов обнаружили квартиру-«инкубатор», где находились суррогатные матери-мигрантки. Об этом сообщает телеканал РЕН ТВ.

Полицейские узнали о квартире на Пресненском валу 15 декабря после обращения 28-летней беременной иностранки. Женщина, которая оказалась суррогатной матерью, рассказала, что сотрудничала с агентством «Эко-гарант суррогатное материнство». По ее словам, сотрудники организации не предоставили ей своевременную медпомощь и не выпускали из жилья. После обращения в полицию женщина уехала из России на родину.

В квартире оказалось еще три женщины, две из них беременны. Известно, что они должны родить для иностранцев. Также сообщается, что один ребенок должен был улететь на Кипр.

Ранее Общественная палата предложила запретить в России суррогатное материнство для иностранцев и одиноких россиян, а также рекламу процедуры. В ОП также предложили закрепить в законодательстве право на суррогатное материнство только для семейных пар.

В сентябре стало известно, что в Санкт-Петербурге с начала 2020 года исчезла часть детей, рожденных суррогатными матерями-россиянками для иностранцев — в консульства обратились более 60 биологических родителей. Всего в городе за этот период родились более 100 детей, большинство биологических родителей которых — граждане Китая.

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Источник — lenta.ru
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