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В стране и мире

Совет Федерации решил запретить «треш-стримы»

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В Совете Федерации решили разработать закон о запрете треш-стримов — формата, участники которого за деньги выполняют задания зрителей в прямом эфире. Об этом сенаторы задумались после гибели девушки во время трансляции блогера Reeflay, пишет РИА Новости.

«Необходимо принимать законодательные меры. Возбуждение уголовного дела по факту смерти — это другое. Мы должны внести такие поправки в законодательство, которые запретит эти треш-стримы как таковые», — отметил сенатор Алексей Пушков.

Он также добавил, что в сети не должно быть «пропаганды поведения, унижающего жизнь и достоинство человека». Спикер Совфеда Валентина Матвиенко высказалась за то, чтобы обсудить предложения по этому вопросу в конце января. «Мы не должны допускать такие страшные вещи в интернете», — подчеркнула Матвиенко.

В ночь на 2 декабря в треш-стриме Станислава Reeflay Решетникова принимала участие Валентина Григорьева. Она скончалась во время трансляции. По версии следователей, блогер избивал Григорьеву, после чего она умерла на глазах многочисленных зрителей.

Причиной смерти Григорьевой назвали закрытую черепно-мозговую травму, кровоизлияние в мягкие ткани головы, двухстороннюю субдуральную гематому и субарахноидальное кровоизлияние головного мозга. Блогер настаивает, что у него не было намерений убить Валентину, и не признает вину. Вечером 3 декабря Решетникова задержали следователи. Его подозревают в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем смерть девушки.

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Источник — lenta.ru
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