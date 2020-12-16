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В стране и мире

Россиянам рассказали о погоде в январе

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Температура выше климатической нормы на один градус будет наблюдаться в январе в европейской части России, на севере Западной Сибири, на Таймыре и Урале. Об этом заведующая лабораторией Гидрометцентра Людмила Паршина рассказала «Российской газете».

Морозы ожидаются на севере и юге Западной Сибири, Красноярском, Приморском, Хабаровском краях, Амурской и Иркутской областях. Очаг холода будет в районе Эвенкии и над востоком Якутии, там ночью температура будет падать до минус 37-40 градусов, а днем - до минус 35. Холода до минус 33 градусов возможны в Коми и в восточной части Архангельской области.

В Западной Сибири по ночам преимущественно прогнозируется минус 25-30 и 20-25 градусов мороза днем. На среднем и Южном Урале по ночам будет до минус 20 градусов, днем потеплее - до минус 10-15. На Сахалине и в Приморье днем ожидается до минус 11, ночью - минус 15. Минус 25 градусов ночью и в районе минус 17 градусов днем синоптики предсказывают в континентальной части Хабаровского края и Амурской области.

В средней полосе России ожидается типичная январская погода: днем минус 1-8 градусов, ночью - минус 6-13. На Нижнем Дону ночное похолодание будет достигать 9 градусов, днем плюс 1. В Сочи плюс 11. На юге Краснодарского края днем до минус 6, ночью до минус 15-18.

Москвичам синоптики обещают январь с минус 1-6 днем и минус 6-11 ночью. Морозы маловероятны. Осадков будет меньше, чем в декабре.

Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.

Источник — lenta.ru
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