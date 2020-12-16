Россиянам пригрозили крупными штрафами за неоплату услуг ЖКХ в 2020 году

16.12.2020 | 10:37

Крупные штрафы за неоплату жилищно-коммунальных услуг (ЖКУ) в наступающем 2021 году могут начислить россиянам на весь образовавшийся в 2020-м долг. Чиновники не прописали четкие правила отмены моратория на пени и штрафы, введенного весной на фоне распространения коронавируса. Об этом пишут «Известия».

Как отмечает издание, пока непонятно, как именно будут начисляться штрафы после окончания льготного периода — он начался в апреле и официально должен завершиться 1 января 2021 года. В этот период россиян не наказывали за неуплату ЖКУ, также действовал мораторий на поверки вышедших из строя счетчиков воды, света, тепла и на отключение услуг. Главный вопрос — будут ли штрафы начисляться за задолженность, образованную только с 1 января, или гражданам грозит более серьезное финансовое наказание — с учетом всей суммы, «накопившейся» с апреля, когда фактически было разрешено не оплачивать ЖКУ.

Общественники предлагают начислять пени только за долги, возникшие после отмены моратория. Соответствующее письмо НП «ЖКХ Контроль» направило главе Минстроя Иреку Файзуллину. Эту инициативу поддерживают в Госдуме.

По закону, пени начисляются в размере 1/300 ставки рефинансирования ЦБ от суммы долга за каждый день просрочки начиная с 31-го дня с момента неуплаты, уточнил заместитель главы ассоциации «ЖКХ и городская среда» Дмитрий Гордеев.

Ранее в декабре сообщалось, что в российском правительстве задумали продлить мораторий на штрафы за неоплату услуг ЖКХ, введенный в стране в апреле 2020-го. Если инициатива будет одобрена, населению и управляющим компаниям разрешат не платить штрафы вплоть до весны 2021-го.