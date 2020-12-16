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В стране и мире

Россиянам пригрозили крупными штрафами за неоплату услуг ЖКХ в 2020 году

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Крупные штрафы за неоплату жилищно-коммунальных услуг (ЖКУ) в наступающем 2021 году могут начислить россиянам на весь образовавшийся в 2020-м долг. Чиновники не прописали четкие правила отмены моратория на пени и штрафы, введенного весной на фоне распространения коронавируса. Об этом пишут «Известия».

Как отмечает издание, пока непонятно, как именно будут начисляться штрафы после окончания льготного периода — он начался в апреле и официально должен завершиться 1 января 2021 года. В этот период россиян не наказывали за неуплату ЖКУ, также действовал мораторий на поверки вышедших из строя счетчиков воды, света, тепла и на отключение услуг. Главный вопрос — будут ли штрафы начисляться за задолженность, образованную только с 1 января, или гражданам грозит более серьезное финансовое наказание — с учетом всей суммы, «накопившейся» с апреля, когда фактически было разрешено не оплачивать ЖКУ.

Общественники предлагают начислять пени только за долги, возникшие после отмены моратория. Соответствующее письмо НП «ЖКХ Контроль» направило главе Минстроя Иреку Файзуллину. Эту инициативу поддерживают в Госдуме.

По закону, пени начисляются в размере 1/300 ставки рефинансирования ЦБ от суммы долга за каждый день просрочки начиная с 31-го дня с момента неуплаты, уточнил заместитель главы ассоциации «ЖКХ и городская среда» Дмитрий Гордеев.

Ранее в декабре сообщалось, что в российском правительстве задумали продлить мораторий на штрафы за неоплату услуг ЖКХ, введенный в стране в апреле 2020-го. Если инициатива будет одобрена, населению и управляющим компаниям разрешат не платить штрафы вплоть до весны 2021-го.

Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.

Источник — lenta.ru
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Гость||

Опять прорыв и яркая победа.

Гость||

Уважаемые собственники!

В связи с ростом заболеваемости и распространения короновирусной инфекции Администрация города просит вас незамедлительно оплатить долги за ЖКХ пока вы все не передохли.

С уважением УК

Гость||

Весточка от властей. Только куда они свои доходы огромные от нефти и газа рассували?

Гость||

Гость писал(a):

Гость|16.12.2020 10:45|

Опять прорыв и яркая победа.

однозначно я вздрогнул

Гость||

Гость писал(a):

Только куда они свои доходы огромные от нефти и газа рассували?
Как куда? Вложили в госдолг США.

Гость||

Рекитеры..

Гость||

Это яхта Усманова "Дильбар".

Просто напоминаю, что за 20 лет в России не построено ни одного надводного военного корабля, который водоизмещением был бы больше яхты "Дильбар".

Гость||

Путин: это в Москве люди спагетти болонезе заказывают, а в остальном народ попроще, ест макароны по-флотски.

Мы стали настолько великой державой, что у нас простецкие спагетти болонезе - это еда для состоятельных гурманов.

Гость||

Президент Литвы Гитанас Науседа решил отказаться от переезда в президентскую резиденцию из-за того, что ее ремонт и обустройство будут стоить неоправданно дорого - 359 000 евро. Он считает эту сумму чрезмерной тратой для госбюджета ради такой цели.

Гость||

Завтра слухайте, холопы свого барина из всех телевизеров и утюгов, он вам споёт как вам жить дальше, правда ужо двадцатый раз, но это не главное и двадцать первый послухаете и двадцать второй раз...

Имя: Гость
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