Россия за год лишилась половины мигрантов

16.12.2020 | 11:39

Численность мигрантов в России за год сократилась примерно наполовину. Об этом агентству РИА Новости сообщили в МВД.

По подсчетам ведомства, сейчас на территории страны находятся около шести миллионов мигрантов. При этом разрешением на временное проживание или видом на жительство обладают около одного миллиона человек, уточнили в МВД.

15 декабря Министерство строительства и ЖКХ России предложило новый способ трудоустройства мигрантов на российских стройплощадках из-за их нехватки. По сути, всю ответственность за гастарбайтеров предложено возложить на организации, которые будут их завозить. О недостатке рабочих на стройках сообщили уже 50 российских регионов, в общей сложности она оценивается в 190 тысяч человек. В ведомстве ожидают, что ликвидировать дефицит помогут мигранты из Узбекистана, Таджикистана и с Украины.

В октябре сообщалось, что из-за оттока мигрантов российским службам доставки стало не хватать сотрудников, вследствие чего растет количество жалоб клиентов.

Ранее стало известно, что почти треть (28 процентов) москвичей готовы потеснить трудовых мигрантов и собираются работать вместо них дворниками или строителями. К такому выводу пришли эксперты аналитического центра «Авито. Работа». Однако половина жителей Москвы уверена, что для поддержания экономики приток мигрантов не нужен.