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В стране и мире

Россия за год лишилась половины мигрантов

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Численность мигрантов в России за год сократилась примерно наполовину. Об этом агентству РИА Новости сообщили в МВД.

По подсчетам ведомства, сейчас на территории страны находятся около шести миллионов мигрантов. При этом разрешением на временное проживание или видом на жительство обладают около одного миллиона человек, уточнили в МВД.

15 декабря Министерство строительства и ЖКХ России предложило новый способ трудоустройства мигрантов на российских стройплощадках из-за их нехватки. По сути, всю ответственность за гастарбайтеров предложено возложить на организации, которые будут их завозить. О недостатке рабочих на стройках сообщили уже 50 российских регионов, в общей сложности она оценивается в 190 тысяч человек. В ведомстве ожидают, что ликвидировать дефицит помогут мигранты из Узбекистана, Таджикистана и с Украины.

В октябре сообщалось, что из-за оттока мигрантов российским службам доставки стало не хватать сотрудников, вследствие чего растет количество жалоб клиентов.

Ранее стало известно, что почти треть (28 процентов) москвичей готовы потеснить трудовых мигрантов и собираются работать вместо них дворниками или строителями. К такому выводу пришли эксперты аналитического центра «Авито. Работа». Однако половина жителей Москвы уверена, что для поддержания экономики приток мигрантов не нужен.

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Источник — lenta.ru
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Гость||

penzainform.ru писал(a):

половина жителей Москвы уверена, что для поддержания экономики приток мигрантов не нужен
конечно не нужен! одни проблемы с ними и преступность, своих дураков хватает, где родился, там и сгодился

Гость||

А в Пензе строители зимой ,сидят дома,некуда пойти работать,зато ждут мигрантов,чтобы расценки убавить

Гость||

Это где такая половина москвичей нашлась,что уверены,что мигранты не нужны?

Живу в ближайшем Подмосковье,часто бываю в Москве и вижу,что отсутствие мигрантов сказывается:дворников,строителей,и т.д.катастрофически не хватает

Маааасквичи (среди которых много и люмпенов) скорее дома будут сидеть и грязью обрастать, чем в дворники идти..

Да и среди охранников,коренных москвичей нет,все земетченские, ну или саратовские на вахте.

Раньше, бывало,выйдешь утром 1 января,бы, товарищи мигранты уже снег убирают,а сейчас не то,уехали многие.

Гость||

Гость писал(a):

А в Пензе строители зимой ,сидят дома,некуда пойти работать,
ПОн вас обманывает.

Имя: Гость
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