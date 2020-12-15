Сетевое издание|18+|Вторник|15 дек 2020|12:37
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Instagram Telegram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
-7oC
-6oC
Погода | Сегодня | Облачно |
-6oC
-5oC
Завтра | Облачно |
 

В стране и мире

В России выявили 26 689 новых случаев коронавируса

Печать

Число заболевших COVID-19 в России за сутки возросло на 26 689. Общее количество случаев заражения достигло 2 707 945, сообщает оперативный штаб по борьбе с распространением инфекции в своем Telegram-канале во вторник, 15 декабря.

Больше всего случаев - 5418 - зафиксировано в Москве. Следом идут Санкт-Петербург (3765 случаев) и Московская область (1392 случая). Наименьшие темпы прироста зафиксированы за сутки в Ненецком и Чукотском автономных округах (3 и 12 случаев соответственно).

Также за прошедшие 24 часа в России зарегистрировано 577 смертей пациентов с коронавирусом. Всего, по данным оперативного штаба, в стране умерли 47 813 человек с COVID-19.

Число выписанных пациентов за сутки увеличилось на 24 813. Всего выздоровели 2 149 610 пациентов.

Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.

Источник — lenta.ru
0
0
0
0
 
Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
 
 
 
 
 
 
 
 

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: 8(8412) 200-170.
Факс: (8(8412) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37, 8(8412) 200-155

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2020

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Языченко Т.С.
Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Для читателей старше 18 лет.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте