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В стране и мире

В России начали стабилизировать цены на продукты

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Российские власти начали стабилизировать цены на продукты. Соответствующие постановления подписал премьер-министр страны Михаил Мишустин, передает РИА Новости.

«Правительство завершает подготовку нормативной базы для сдерживания роста цен на социально значимые продукты. Урегулировать ситуацию на продовольственном рынке поручил президент. Председатель правительства Михаил Мишустин подписал ряд постановлений, которые закрепляют принятые решения», - говорится в сообщении, опубликованном на сайте правительства.

Ранее сообщалось, что соглашения с производителями сахара и подсолнечного масла для стабилизации цен планируют заключить до 20 декабря 2020 года, действовать они будут до конца первого квартала 2021 года. Кроме того, для поддержки производителей муки предусматриваются субсидии на возмещение части затрат, связанных с приобретением пшеницы.

Активные меры по стабилизации цен начали приниматься после того, как на ситуацию обратил внимание президент Владимир Путин. Он назвал сложившуюся ситуацию следствием попыток подогнать внутренние цены под мировые, а не кризисом из-за пандемии коронавируса. Также в Кремле настаивают, что рост цен на продукты российского производства и падение курса рубля с начала года «главным образом не связаны».

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Источник — lenta.ru
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Гость||

Великий Путин навел порядок,осадил зажравшихся торгашей.

Гость||

Гость писал(a):

Великий Путин навел порядок,осадил зажравшихся торгашей.
А не пора ли путина канонизировать?!...

Гость||

Как всегда, Президент первым обнаруживает повышение цен, а вот на местах у всех закрыты глазки.

Гость||

А тебя -дурачка, кто-нибудь заставлял его портрет на стенку вешать

Гость||

Стабильность превыше всего. Ишь чего, на святое покусились! Ух, ну вы там держитесь!

Гость||

Так,цены повысились,больше некуда,а теперь это закрепиться на государственном уровне,сахар 42 р,при себестоимости в 9 р,масло подсолнечное 110 рза кг,при себестоимости 35 р,за кг.А уж,про муку,вообще молчу,а им ещё и субсидии от государства.Это как у нас в Пензе,перевозчики подняли плату за проезд на 5 р,и параллельно ещё и попросили субсидию на перевозки.А мы удивляемся простым людям которые работают в чёрную зарплату получают и ещё биржа труда им платит и стаж идет

Гость||

Сначала цены повышаются, потом государство их замораживает чтобы не понизились. А после заморозки еще больше вверх идут. Знаем эту схему.

Гость||

Путин опять всех переиграл.

Имя: Гость
Комментарий:

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