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В стране и мире

Спрогнозировано снижение численности населения России к 2050 году

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Федеральный проект «Трезвая Россия» спрогнозировал снижение численности населения страны до 125 миллионов человек к 2050 году. Об этом говорится в докладе проекта, передает РИА Новости.

Среди факторов, которые влияют на негативную динамику, были отмечены алкоголь, табак и наркотики, от потребления которых ежегодно погибают более миллиона граждан.

По информации проекта, экономические потери общества и государства от последствий, связанных с алкоголизмом, наркоманией и табакокурением, за год достигают 12 процентов от ВВП страны, или более 13 триллионов рублей в год.

Эксперты указывают, что в середине 90-х годов прошлого века в стране число смертей в год составляло около 1,6 миллиона человек. «Таким образом, за последние 35 лет в России от алкоголя, наркотиков и табака погибли более 30 миллионов человек», - говорится в докладе.

Ранее эксперты «Трезвой России» предложили более чем вдвое снизить объем продаж алкоголя к 2030 году. Также проект предлагает сократить количество потребителей спиртного среди трудоспособного населения до 50 процентов и до 40 процентов - смертность среди трудоспособного населения от причин, связанных со спиртными напитками.

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Источник — lenta.ru
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Гость||

В раше, где треть баб залетают по пьяни, хотят запретить пить? Однако...

Гость||

Очень многие знакомые 30+ одиноки, не пьют и не курят и детей заводить не планируют. Сменяет новое неглупое поколение.

Гость||

После меня хоть потоп в 2050, мои дети здесь доиться не будут.

Гость||

У мужчин и женщин есть либидо -энергия сексуальная или жизненная . Ее нужно выплескивать постоянно. Если нет сексуального выплеска происходит замена ,чем то другим -в нашем случае водка или суррогаты.

Гость||

Гость писал(a):

-энергия сексуальная и
Это у животных и близких к животным человечкам, а на высоких стадиях даже короной не болеют.

Гость||

^^"высокие стадии "-это на Лермонтова 28

Гость||

вырастит поколение "пьяного зачатия"

Гость||

Только износ зашкаливает, баба еще молода по возрасту, но уже урюк, а мужик с пузом тоже уже видно, что "вторичное жильё".Гость писал(a):

^^"высокие стадии "-это на Лермонтова 28
Да как хочешь обзови, хоть Гоголя, втыкалки жизненно необходимы животным и близким к ним особям.

Гость||

Гость писал(a):

После меня хоть потоп в 2050, мои дети здесь доиться не будут.
А где будут?

Гость||

Гость писал(a):

Предлагаю много секса, но мало спиртного
А если баба некрасивая, как без водки?))

Гость||

Тут главный вопрос -сколько есть нормальное количество населения по нашей погоде -природе для высокого уровня жизни..Сопоставим с Канадой. Там похоже все. Но там 35-40 млн человек. У нас территория примерно в полтора раза больше. Значит что бы приблизится к Канаде России нужно около 60 млн жителей. Так что Россия крайне перенаселена.

Гость||

Гость писал(a):

После меня хоть потоп в 2050, мои дети здесь доиться не будут.
А ты что нибудь уже сделал(а) для этого? Играешь в лотерею грин-кард например и тому подобное

Гость||

Гость писал(a):

^^"высокие стадии "-это н
Это когда видишь тётку с мальчиком маленким за руку, идут навстречу. Приблизились, мальчика нет, а тётка с огромным животом, то бишь совокуплялась в неприличной позе, а там этот самый мальчик и сидит, скоро выпрыгнет и начнет просить всё ему купить и предоставить. Или спишь, а тебе сон, звонит тетёха, которая обычно на тебя забила и появляется, когда ей что-то из-под тебя надо, а под вечер эта тётя тебе уже звонит наяву. И другое, разное, не для тех, у кого глаза половым органом обшиты, сознание чистое должно быть.

Имя: Гость
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