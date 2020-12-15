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В стране и мире

Российские хлебозаводы оказались на грани закрытия

Печать

Крупнейшие российские мельницы и хлебозаводы оказались на грани выживания и могут столкнуться с угрозой закрытия в случае дальнейшего роста цен на пшеницу. Об этом пишет РБК со ссылкой на письмо Ассоциации производителей муки «Русская мука», которое организация направила в Федеральную антимонопольную службу (ФАС).

По ее данным, в 2019 году рентабельность у производителей муки была не выше 3 процентов, а из-за роста стоимости сырья в 2020 году она может снизиться или вообще уйти в отрицательные значения. В ассоциации обратили внимание, что с января по ноябрь 2020 года совокупный рост стоимости пшеницы во всех регионах страны составил 30-40 процентов. Обычно в сентябре цена падает по сравнению с августом, что является сезонным трендом, но в 2020 году этого не произошло.

Причиной роста цен на пшеницу эксперты назвали массовый экспорт из России. В 2020 году он, по данным организации, установил очередной рекорд. В то же время в ассоциации не исключили, что на рынке может иметь место ценовой сговор поставщиков.

В начале декабря в России зафиксировали рост цен на базовые продукты питания, такие как сахар и подсолнечное масло. На минувшей неделе на проблему обратил внимание президент Владимир Путин. Премьер-министр Михаил Мишустин потребовал принять меры для сдерживания цен. Как стало известно 14 декабря, соглашения с производителями сахара и подсолнечного масла для стабилизации их стоимости заключат до 20 декабря 2020 года, они будут действовать до апреля 2021-го.

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Источник — lenta.ru
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Гость||

penzainform.ru писал(a):

Причиной роста цен на пшеницу эксперты назвали массовый экспорт из России. В 2020 году он, по данным организации, установил очередной рекорд.
Все как обычно, продали рекордное количество зерна, экспортеры сидят на мешках с долларами. А пенсионеры теперь не могут хлеб себе позволить купить.

Гость||

Пора вводить квоты на экспорт. А то хвалятся в зомбоящике какие мы хорошие, рекордсмены по экспорту. Дохвалились!

Гость||

Гость писал(a):

А то хвалятся в зомбоящике какие мы хорошие, рекордсмены по экспорту. Дохвалились!
клоуны

Гость||

А они из муки что ли хлеб пекут??? Да ну на фиг! Это изделие без вкуса, запаха, непонятного состава нельзя назвать хлебом

Гость||

Ну вот, мы то думали хлеб по 16копеек напекут, накормят всех страждущих, кто оказался в тяжёлой жизненной ситуации. Мда, а тут опять как всегда.

Гость||

Гость писал(a):

penzainform.ru писал(a):
Причиной роста цен на пшеницу эксперты назвали массовый экспорт из России. В 2020 году он, по данным организации, установил очередной рекорд.
Все как обычно, продали рекордное количество зерна, экспортеры сидят на мешках с долларами. А пенсионеры теперь не могут хлеб себе позволить купить.
пенсионер? в трудной ситуации? поешь пирожок.)

Гость||

Сейчас пекут хлеб такого качества, за которое в советское время директора заводов сели бы в тюрьму. Хорошее зерно идет на экспорт, плохое для выпечки хлеба, плюс добавляют в хлеб различные добавки чтобы из г...на получилось что-то более или менее подобное товару. Этот хлеб уже нельзя покупать.

Гость||

8 лет пеку в хлебопечке Панасоник, этот эрзац-хлеб забыл когда покупал.

Гость||

Гость писал(a):

8 лет пеку в хлебопечке Панасоник, этот эрзац-хлеб забыл когда покупал.
Дороже выходит?

Гость||

Муку где берете?

Гость||

Опять бизнес денег просит.

Гость||

С каких пор масло раст. И сахар - товары первой необходимости?

Гость||

А вы чем, ягелем питаетесь ...а?

Гость||

Гость писал(a):

они из муки что ли хлеб пекут?
ну как, из муки конечно. Только мука разная бывает. Хорошую продали, а на хлеб небось идет фуражная, из которой раньше корм коровам делали.

Гость||

Гость писал(a):

8 лет пеку в хлебопечке Панасоник, этот эрзац-хлеб забыл когда покупал.

Дороже выходит?

Очень дороже в итоге выйдет. Плюс товарищ не сказал, что для хлебопечек нужно использовать готовые хлебные смеси, а они стоят...

У меня жена сама хлеб печет, просто ей нравится. Выходит намного, в разы дороже магазинного. Но туда и мука идет не вся и много других премудростей. У меня после этого вопрос - из чего делается магазинный хлеб, что он сильно дешевый получается.

Имя: Гость
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