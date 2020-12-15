Госдума одобрила штрафы для чиновников за оскорбление граждан

15.12.2020 | 16:04

Депутаты Госдумы приняли во втором, основном чтении законопроект об административных штрафах до 150 тысяч рублей для чиновников за оскорбление граждан. Об этом сообщает во вторник, 15 декабря, ТАСС.

Таким образом, если госслужащий или муниципальный служащий оскорбит кого-то при исполнении своих полномочий, он рискует получить штраф от 50 до 100 тысяч рублей либо дисквалификацию (лишение права замещать должности государственной и муниципальной службы) на срок до одного года. Аналогичное нарушение, совершенное второй раз, будет наказываться штрафом в размере 100-150 тысяч рублей либо дисквалификацией на срок до двух лет.

Кроме того, законопроект предусматривает штрафы за оскорбления в целом. Согласно правкам, возрастет сумма взыскания для граждан с трех до пяти тысяч рублей, для должностных лиц с 30 до 50 тысяч рублей, для юридических лиц - со 100 до 200 тысяч рублей.

В документе также предлагается уточнить понятие оскорбления - это унижение чести и достоинства, выраженное не только в неприличной форме, но в «иной противоречащей общепринятым нормам морали и нравственности». Одобренный законопроект приравнивает оскорбления в интернете к публичным и вводит штраф за клевету для юридических лиц.

Ко второму чтению в проект внесли поправку, уточняющую в Кодексе об административных правонарушениях (КоАП) понятие «клевета». За это будет грозить штраф от 500 тысяч до 3 миллионов рублей.

Законопроект о правках в КоАП был внесен в Госдуму в начале мая главой думского комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи Александром Хинштейном и первым вице-спикером Совфеда Андреем Турчаком.