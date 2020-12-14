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В стране и мире

В России захотели заморозить цены на продукты на три месяца

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В России захотели заморозить цены на продукты на три месяца: ведомства предложат правительству зафиксировать верхние пределы отпускных цен на сахар-песок и подсолнечное масло с 1 января до 1 апреля. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на два источника, которые участвуют в совещаниях Минпромторга, Минсельхоза, Минэкономразвития и ФАС по стабилизации цен.

По словам собеседников, бизнес может зафиксировать закупочные и розничные цены на сахар-песок и подсолнечное масло с 1 января 2021 года на следующие три месяца.

Планируется установить цену в 95 рублей за литр подсолнечного масла при покупке продукции у производителя и 110 рублей - на полке. За один килограмм сахара от производителя и в магазине предлагают установить цену в 36 и 45 рублей соответственно. Новая договоренность будет закреплена в форме соглашения между компаниями. В понедельник, в первой половине дня будет проведена серия совещаний, после чего предложения направят в правительство на оценку.

Исполнительный директор Масложирового союза Михаил Мальцев заявил, что многие производители поддерживают такое решение. В организации, по его словам, рады, что государство «наконец вмешается в процесс ценообразования». Замглавы Минпромторга Виктор Евтухов в свою очередь отметил, что цены на сахар и подсолнечное масло выросли в этом году из-за поставщиков, которые подняли закупочные цены на них более чем в два раза.

Ранее президент России Владимир Путин дал правительству неделю на принятие мер для прекращения роста цен на продукты. «Решить в течение недели!», - сказал глава государства на совещании по экономическим вопросам.

По данным исследовательского холдинга «Ромир», цены на основные продукты и товары повседневного спроса в стране с начала года выросли на 14 процентов. Официальная инфляция, по информации Росстата, достигла 4,42 процента.

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Источник — lenta.ru
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Гость||

Ну так в посохе сила сильная, морозильная, хоть на полгода, а дальше то что ?

Гость||

Дальше дефицит продуктов, а потом скачок цен раза в полтора-два.

Гость||

Сахар, масло и всё , а остальное по видимому не вписывается в ихи планы ? Да и сахар по 45 тоже не фонтан, ему красная цена 30-ка , ну и тем более масло, которое наполовину из воды по 110 это просто грабёж.

Гость||

Сахар, масло и всё , а остальное по видимому не вписывается в ихи планы ? Да и сахар по 45 тоже не фонтан, ему красная цена 30-ка , ну и тем более масло, которое наполовину из воды по 110 это просто грабёж.

Имя: Гость
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